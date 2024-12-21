Атака на Казань и взрывы в Сочи: ВСУ атаковали сразу несколько регионов РФ
В Казани украинские беспилотники врезались в несколько жилых домов, причем в один из них попали сразу два дрона.
За последние два дня ВСУ осуществили несколько атак на российские регионы. Украинские дроны атаковали Казань, где в результате этого загорелось сразу несколько жилых домов. При этом ВСУ также применили американское оружие для обстрела Курской области, где, к несчастью, не обошлось без жертв.
АТАКА НА КАЗАНЬ
Ряд Telegram-каналов сообщил, что утром 21 декабря в Советском районе Казани беспилотник ВСУ влетел в многоэтажный дом ЖК «Лазурные небеса». Известно, что дрон попал в верхние этажи, после чего из здания пошел дым. Информации о пострадавших на момент написания материала не поступало. На месте происшествия работают оперативные службы.
По сообщениям Минобороны России, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский БПЛА над Татарстаном примерно в 07:50 часов по московскому времени.
Позже в 37-этажное здание влетел еще один украинский беспилотник. Очевидцы сняли на видео момент попадания БПЛА в дом. На кадрах видно, как в многоэтажку врезается дрон, и вспыхивает пожар. При этом стекла дома на верхних этажах уже повреждены. Местные жители рассказали, что в здании не работают лифты, поэтому людям приходится эвакуироваться пешком, передает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, второй дрон влетел в многоэтажку в 8:38 часов утра — примерно через 50 минут после первой атаки. Отмечается, что в настоящее время в здании сильный пожар.
При этом очевидцы сообщают о попадании еще одного украинского дрона в многоэтажку в ЖК «Манхэттен», передает «Baza». На кадрах, появившихся в Сети, виден обгоревший пик здания. Момент попадания беспилотника в дом тоже сняли на видео. На кадрах видно, как БПЛА врезается в верхушку многоэтажки, и вспыхивает сильный пожар.
От попадания украинского дрона загорелось и четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин. По предварительной информации, никто не пострадал.
В Telegram-канале мэрии Казани подтвердили, что в домах Советского, Кировского и Приволжского районов города произошли пожары в результате атаки украинских дронов.
«Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием. Наготове также и все коммунальные службы», - говорится в сообщении.
На момент написания материала известно о трех поврежденных украинскими беспилотниками домах в Казани. При этом, по информации «Baza», по столице Татарстана ударили как минимум восемь дронов ВСУ: в том числе, два на проспекте Камалеева, по одному на улице Клары Цеткин, Юкозинской, Хади Такташа, Красной Позиции, на улице Оренбургский тракт и на одном из промпредприятий города. На фоне атаки жители даже укрылись в метро. В аэропорту «Казани» был введен план «Ковер».
ВЗРЫВЫ НАД СОЧИ
Этим утром несколько взрывов прогремело и в районе Сочи. По данным Telegram-канала «Shot», с 5:50 часов утра жители Лазаревского слышали от семи до десяти мощных хлопков, от которых в домах дрожали окна, а у автомобилей на улице сработала сигнализация. О громких звуках говорили и жители Туапсе. На момент написания материала официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
По данным Министерства обороны России, за минувшую ночь российские средства ПВО сбили три беспилотника над акваторией Черного моря и один над Краснодарским краем. При этом точное место не называется.
20 декабря жителей Краснодарского края предупредили о ракетной опасности.
«Рекомендовано проследовать в подвальные помещения или в помещения без окон», - говорилось в СМС-оповещении от РСЧС.
ОБСТРЕЛ РЫЛЬСКА
Накануне ВСУ осуществили крупную атаку на Курскую область. Для ударов по Рыльску украинские военные использовали американские ракеты с кассетной боевой частью ATACMS, передает «Baza». При этом, по данным Telegram-канала «Shot», ВСУ также применили РСЗО HIMARS, было зафиксировано более 13 залпов.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в результате атаки на Рыльск, которая произошла 20 декабря, погибли пять человек, 12 получили ранения.
«У нас были прилеты, четыре прилета где-то. Это все было в районе Успенского собора, седьмой школы, местного ДК. Жертвы точно есть. Горожане помогают друг другу. Все дружно в укрытия уходят. У нас паники особо не было», - рассказала НСН одна из жительниц Рыльска.
По словам Хинштейна, после обстрела в городе были разрушены семь объектов социнфраструктуры, в том числе дом культуры, учебный корпус областного колледжа им. Гранина, знание ЗАГСа и еще несколько домов. К тому же, во время обстрела ВСУ в Рыльске была повреждена центральная теплотрасса, из-за чего без тепла остались жители почти 90 домов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что над территорией страны были уничтожены 19 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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