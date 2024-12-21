Атака на Казань и взрывы в Сочи: ВСУ атаковали сразу несколько регионов РФ

АТАКА НА КАЗАНЬ

Ряд Telegram-каналов сообщил, что утром 21 декабря в Советском районе Казани беспилотник ВСУ влетел в многоэтажный дом ЖК «Лазурные небеса». Известно, что дрон попал в верхние этажи, после чего из здания пошел дым. Информации о пострадавших на момент написания материала не поступало. На месте происшествия работают оперативные службы.

По сообщениям Минобороны России, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский БПЛА над Татарстаном примерно в 07:50 часов по московскому времени.

Позже в 37-этажное здание влетел еще один украинский беспилотник. Очевидцы сняли на видео момент попадания БПЛА в дом. На кадрах видно, как в многоэтажку врезается дрон, и вспыхивает пожар. При этом стекла дома на верхних этажах уже повреждены. Местные жители рассказали, что в здании не работают лифты, поэтому людям приходится эвакуироваться пешком, передает Telegram-канал «Baza».