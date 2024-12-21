В ООН призвали предотвращать гибель гражданских после атаки ВСУ по Рыльску
Заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал предотвращать любые жертвы среди мирного населения в украинском конфликте. Об этом он заявил в беседе с Известиями.
Хак прокомментировал удар ВСУ по Рыльску Курской области. По последним данным, в результате атаки погибли пять человек, еще 12 пострадали.
«Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения... жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом», — подчеркнул заместитель пресс-секретаря.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с НСН, что ВСУ бьют бесцельно, лишь бы обойти российские средства ПВО, применяя в том числе и американские баллистические ракеты ATACMS.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru