Заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал предотвращать любые жертвы среди мирного населения в украинском конфликте. Об этом он заявил в беседе с Известиями.

Хак прокомментировал удар ВСУ по Рыльску Курской области. По последним данным, в результате атаки погибли пять человек, еще 12 пострадали.

«Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения... жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом», — подчеркнул заместитель пресс-секретаря.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с НСН, что ВСУ бьют бесцельно, лишь бы обойти российские средства ПВО, применяя в том числе и американские баллистические ракеты ATACMS.

