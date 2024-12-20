ВСУ ракетами ударили по Рыльску в Курской области

ВСУ ракетами ударили по городу Рыльск в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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«ВСУ нанесен ракетный удар по городу Рыльску. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения», - заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн также заявил, что сейчас находится в Москве, но сразу после заседания Госсовета отправится в Рыльск.

Он также заверил, что на месте происшествия в Рыльске работают сотрудники МЧС.

