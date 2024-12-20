ВСУ ракетами ударили по Рыльску в Курской области
20 декабря 202416:35
ВСУ ракетами ударили по городу Рыльск в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Новость дополняется.
«ВСУ нанесен ракетный удар по городу Рыльску. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения», - заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн также заявил, что сейчас находится в Москве, но сразу после заседания Госсовета отправится в Рыльск.
Он также заверил, что на месте происшествия в Рыльске работают сотрудники МЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru