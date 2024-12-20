Готовим «Орешник»: Генерал Соболев заявил, что ВСУ бесцельно ударили ATACMS по Рыльску

Как только будут готовы серийные «Орешники», то РФ будет отвечать на каждую наглую выходку ВСУ, заявил НСН Виктор Соболев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют бесцельно, лишь бы обойти российские системы ПВО, используя в том числе и баллистические ракеты ATACMS американского производств, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил об украинском ударе по городу Рыльск в Курской области. СМИ сообщают о десятках раненных. Официальных данных о пострадавших пока не поступало. Соболев уточнил, что украинские военные выпускают ракеты в обход российских ПВО.

«ВСУ видят наши радиолокаторы и планируют удары так, чтобы их ракеты не сбили. Им все равно, куда бить, лишь бы в обход наших систем ПВО. У нас лучшие системы ПВО в мире, но у них есть два недостатка: первый - они не видят низколетящие цели, поэтому движение дрона можно спланировать так, чтобы локаторы не видели его, второй – противник видит локаторы и может спланировать запуск ракет или дронов так, чтобы они остались незамеченными», - сказал собеседник НСН.
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Некоторые СМИ сообщили, что ВСУ нанесли удар по Рыльску с использованием ракет ATACMS. По словам Соболева, украинская сторона регулярно запускает эти ракеты по российским территориям.

«Они ATACMS и употребляют, никакие доводы на них не действуют. Владимир Владимирович предложил устроить дуэль, но речь-то идет о ракетах средней дальности, что более серьезно, чем ATACMS. Я думаю, что как только будут готовы серийные «Орешники», то мы будет отвечать на каждую наглую выходку фашистов. Поводов накопилось, за Кириллова нужно отомстить и все остальное», - заявил Соболев.
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Отвечая на вопрос о возможном контрнаступлении украинских войск перед Новым годом, Соболев указал на пустые слова президента Украины Владимира Зеленском.

«Я думаю, что у Украины нет оперативных и тем более стратегических резервов для какого-то контрнаступления. Зеленский что-то там планирует просто для того, чтобы как можно дольше шла эта война, чтобы удержать власть», - заключил генерал.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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