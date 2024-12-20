Готовим «Орешник»: Генерал Соболев заявил, что ВСУ бесцельно ударили ATACMS по Рыльску

При обстреле Рыльска в Курской области погибли несколько человек Украина и РФ обменялись рождественскими посылками для военнопленных Начальнику войск РХБЗ Кириллову посмертно присвоили звание Героя России Путин объявил 2025 Годом защитника Отечества Глава РФС: Сборная сохраняет шансы на участие в отборе на ЧМ-2026