Россиянам объяснили, как получить налоговый вычет за лекарства
Получить налоговый вычет за приобретение лекарств можно при наличие рецепта от врача. Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Он подчеркнул, что рецепт должен быть получен до посещения аптеки. Также требуется сохранить и кассовый чек. Также можно использовать сведения из выписки из истории болезни.
Парламентарий напомнил, что в 2026 году общий размер социальных налоговых вычетов ограничен суммой 150 тысяч рублей за год. А их размер зависит от ставки НДФЛ. Если она составляет 13%, то вернуть можно будет до 19,5 тыс. рублей.
«При заработке выше 2,4 млн рублей в год, когда его часть облагается по ставке 15%, максимальный возврат - до 22,5 тысячи рублей», - уточнил Панеш, добавив, что подать заявление на вычет можно в течение трех лет после года, когда были приобретены лекарства.
Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов заявил, что получить налоговый вычет за одну квартиру могут оба супруга, даже если она оформлена только на одного из них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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