Психиатр-мигрант и 2 погибших: В Магдебурге автомобиль наехал на толпу

ТЕРАКТ ПОД РОЖДЕСТВО

Изначально немецкие СМИ сообщили о наезде на толпу сразу двух автомобилей и гибели 11 человек. Однако позже стало известно, что в результате теракта погибли два человека, 68 — пострадали. По сообщениям премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, один из погибших — маленький ребенок.

Агентство DPA и газета Bild подтвердили, что на толпу наехал один автомобиль, водитель которого был задержан.

«Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами», — говорится на сайте городской администрации.

После случившегося силовики оцепили территорию ярмарки для того, чтобы проверить наличие взрывчатки.