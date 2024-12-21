Психиатр-мигрант и 2 погибших: В Магдебурге автомобиль наехал на толпу

По предварительной информации, это был спланированный теракт.

Вечером 20 декабря в Германии в городе Магдебург на рождественской ярмарке автомобиль наехал на толпу людей. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. По предварительной информации теракт совершил психиатр-мигрант из Саудовской Аравии.

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ТЕРАКТ ПОД РОЖДЕСТВО

Изначально немецкие СМИ сообщили о наезде на толпу сразу двух автомобилей и гибели 11 человек. Однако позже стало известно, что в результате теракта погибли два человека, 68 — пострадали. По сообщениям премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, один из погибших — маленький ребенок.

Агентство DPA и газета Bild подтвердили, что на толпу наехал один автомобиль, водитель которого был задержан.

«Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами», — говорится на сайте городской администрации.

После случившегося силовики оцепили территорию ярмарки для того, чтобы проверить наличие взрывчатки.

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Власти Саксонии-Анхальт назвали случившееся терактом. При этом американский миллиардер Илон Маск оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца, призвав его уйти в отставку.

«Некомпетентный дурак», - написал бизнесмен в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Посольство России в Германии уже открыло горячую линию, информация о пострадавших соотечественниках не поступала.

Подобная акция насилия происходит в Европе не в первый раз. В Германии мигранты уже намеренно въезжали в толпу людей на автомобилях с целью теракта. Иногда злоумышленники после наезда выбегали из машин и нападали на прохожих. Такое случалось в Великобритании и Франции. Часто подобное происходило именно в канун Рождества, так как на праздничных ярмарках всегда большое скопление народу. В основном такие теракты осуществлялись в разгар сирийского конфликта.

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ПСИХИАТР-МИГРАНТ ИЗ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Сначала СМИ сообщили, что задержанный преступник является уроженцем Сирии. На пассажирском сиденье его автомобиля нашли «багаж», который полиция проверила на наличие взрывного устройства. Правоохранители также выясняли действовал ли задержанный водитель в одиночку.

Позже СМИ сообщили, что 50-летний злоумышленник является выходцем из Саудовской Аравии. Известно, что в 2016 году он получил статус беженца.

«Талеб А. в июле 2016 года был признан беженцем», - пишет газета «Süddeutsche Zeitung».

По информации «Bild», он работал в Германии в качестве медспециалиста в сфере психиатрии и психотерапии. Известно, что он находился в ФРГ с 2006 года. У него есть вид на жительство.

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По информации DPA, предполагаемый исполнитель 1974 года рождения действовал в одиночку и не был известен силовикам как исламист.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 20 декабря в двух банках в Москве и Красноярске прогремели взрывы.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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