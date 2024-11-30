Обмен ударами: В Сочи прогремели несколько взрывов

ВЗРЫВЫ В СОЧИ

Ночью 30 ноября в Лазаревском районе Сочи прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot» со ссылкой на местных жителей. Очевидцы рассказали, что два-три хлопка были слышны и в Лоо. Также сообщалось о ярких вспышках в небе. В Дагомысе, расположенном в 13 км от места происшествия, тоже был слышен громкий звук, напоминающий взрыв. Отмечалось, что хлопкам предшествовал сильный гул.

Известно, что 30 ноября российские военные уничтожили три украинских беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Однако ни губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев, ни мэр Сочи Андрей Прошунин на момент написания материала не прокомментировали случившееся.

На днях ВСУ уже атаковали дронами Краснодарский край. Так, 28 ноября губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале о массированной атаке ВСУ на два района региона. По его словам, в результате этого в Славянске-на-Кубани пострадала женщина. Во дворе ее дома на нее упали обломки украинского беспилотника.