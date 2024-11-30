Обмен ударами: В Сочи прогремели несколько взрывов
По предварительной информации, хлопки были слышны в Лоо, Лазаревском и Дагомысе.
ВСУ вновь атаковали дронами сразу несколько российских регионов. Это произошло на фоне использования Украиной американских ракет для ударов вглубь России. При этом в Москве напоминают о мощном ответе «Орешником».
ВЗРЫВЫ В СОЧИ
Ночью 30 ноября в Лазаревском районе Сочи прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot» со ссылкой на местных жителей. Очевидцы рассказали, что два-три хлопка были слышны и в Лоо. Также сообщалось о ярких вспышках в небе. В Дагомысе, расположенном в 13 км от места происшествия, тоже был слышен громкий звук, напоминающий взрыв. Отмечалось, что хлопкам предшествовал сильный гул.
Известно, что 30 ноября российские военные уничтожили три украинских беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Однако ни губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев, ни мэр Сочи Андрей Прошунин на момент написания материала не прокомментировали случившееся.
На днях ВСУ уже атаковали дронами Краснодарский край. Так, 28 ноября губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале о массированной атаке ВСУ на два района региона. По его словам, в результате этого в Славянске-на-Кубани пострадала женщина. Во дворе ее дома на нее упали обломки украинского беспилотника.
В Сети появились кадры атаки на Кубань. Согласно информации Telegram-канала «Kub Mash», очевидцы слышали жужжащий звук, похожий на работающий мотор беспилотника. На видео также видно падение огненного шара в сторону жилых домов, и слышен мощный взрыв. По данным Минобороны, в ночь 28 ноября над Краснодарским краем были перехвачены 14 беспилотников.
ОБМЕН УДАРАМИ
Ночью 30 ноября атаке со стороны ВСУ вновь подверглась и Белгородская область. Над ней силы ПВО уничтожили восемь дронов. 29 ноября украинская сторона выпустила 47 БПЛА в российские регионы. 30 из этих дронов попали в Ростовскую область. В результате этого в Каменском районе региона была повреждена кровля частного дома, в Тарасовском районе из-за падения обломков на частное подворье повредилось остекление в жилом доме, а на предприятии под Каменск-Шахтинским начался сильный пожар. Тогда при атаке ВСУ никто не пострадал.
В последнее время Москва и Киев стали чаще обмениваться атаками. Это произошло после того, как США разрешили Украине использовать их ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. ВСУ уже применили это оружие в Курской области. В ответ на мощные атаки со стороны Украины 21 ноября Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении для удара по «Южмашу» в Днепре.
На этой неделе ВС РФ нанесли еще несколько серьезных ударов по территории Украины. Так, российские военные «Искандером» уничтожили временный штаб отряда спецопераций ВСУ в Одессе и ударили из РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов FPV-дронов подразделения «Птахи Мадьяра» в Харьковской области.
«В результате удара уничтожено до 66 боевиков (11 расчетов FPV-дронов) и до 10 автомобилей повышенной проходимости», - сообщили в Минобороны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, если ВСУ вновь применят американские ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ, Украину ждут новые удары, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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