Сами дострелялись? Украина приближает Донбасс к «русскому миру»

Еще более конкретно высказался экс-председатель Совета министров ДНР, ныне руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, который в эфире НСН заявил, что будущее Донбасса - в России.

«Я уже неоднократно говорил, что присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость – это часть исторического процесса. У исторических процессов есть определённые закономерности, которые обусловлены рядом правил и законов. Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт», - подчеркнул Бородай.

Он добавил, что адекватная украинская власть – это такая власть, которая выстраивает курс на сближение с Россией.

«Когда так называемая власть на Украине станет более адекватной, это будет означать, что Украина как отдельное псевдогосударство перестанет быть колонией США и станет частью России. Таким образом, Украины не будет. Тут логический тупик. На Украине может быть только неадекватная власть!» - заявил он.

Впрочем, Киев не спешит выполнять Минские соглашения, которые были призваны снять конфликт на юго-востоке страны.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения в их нынешнем виде практически невозможно выполнить, а Кравчук в эфире НСН ранее обвинил Россию в том, что она тормозит урегулирование ситуации в Донбассе. В свою очередь подполковник запаса народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире НСН напомнил, что Минские соглашения – это уступка республик Донбасса Украине, чтобы ее армия не потерпела полный крах.

Впрочем, Минские соглашения последние дни трещат по швам, а перемирие нарушается регулярно. Украинские военные стреляют по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. «Мы стреляем», - сообщил на своей странице в Facebook сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с послами стран «большой семёрки» (G7, в неё входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония). Планировалось, что глава государства ознакомит их с ситуацией на линии разграничения. Как рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН, Зеленский повез дипломатов в Донбасс, чтобы получить поддержку. По мнению Олейника, предварительная работа уже проведена - те телевизионные каналы, где можно было бы сказать правду, кто стреляет по территории Донбасса, уже закрыли. В ближайшее время надо ожидать обострения ситуации на Донбассе, считает он.

В свете этого военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН заявил, что при наступлении Украины в Донбассе Россия обязательно прямо вмешается в конфликт. «А боевой потенциал российской армии и украинской уже не сопоставим», - отметил Норин.