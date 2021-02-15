Сами дострелялись? Украина приближает Донбасс к «русскому миру»
Минские соглашения по Донбассу почти мертвы, о чем прямо говорят в Киеве и все более отчетливо - в Москве. Вариант присоединения ДНР и ЛНР к России становится всё более реальным.
Первый президент Украины, глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия собирается присоединить Донбасс, но «на такую политику и концепцию Украина никогда не согласится», она «не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы». Экс-президент в интервью изданию «Обозреватель» также рассказал, что США готовят «конкретные шаги» против российской стороны, они могут поддержать Киев «не только на словах, но и на деле».
Стоит признать, что у этого мнения украинского политика можно найти корни в заявлениях российских политических и общественных деятелей.
Например, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс несмотря ни на что, хотя и призвал прежде подумать, а лишь потом действовать. Президент отметил, что у него стоят перед глазами люди, которые получили травмы и увечья в Донбассе.
Комментируя эти слова Путина, глава ДНР Денис Пушилин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал, что Донбасс - это часть российского народа и потому Россия оказывает ему поддержку, выдавая паспорта и предоставляя вакцину от коронавируса, а также организуя поставки гуманитарной помощи.
Еще более конкретно высказался экс-председатель Совета министров ДНР, ныне руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, который в эфире НСН заявил, что будущее Донбасса - в России.
«Я уже неоднократно говорил, что присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость – это часть исторического процесса. У исторических процессов есть определённые закономерности, которые обусловлены рядом правил и законов. Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт», - подчеркнул Бородай.
Он добавил, что адекватная украинская власть – это такая власть, которая выстраивает курс на сближение с Россией.
«Когда так называемая власть на Украине станет более адекватной, это будет означать, что Украина как отдельное псевдогосударство перестанет быть колонией США и станет частью России. Таким образом, Украины не будет. Тут логический тупик. На Украине может быть только неадекватная власть!» - заявил он.
Впрочем, Киев не спешит выполнять Минские соглашения, которые были призваны снять конфликт на юго-востоке страны.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения в их нынешнем виде практически невозможно выполнить, а Кравчук в эфире НСН ранее обвинил Россию в том, что она тормозит урегулирование ситуации в Донбассе. В свою очередь подполковник запаса народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире НСН напомнил, что Минские соглашения – это уступка республик Донбасса Украине, чтобы ее армия не потерпела полный крах.
Впрочем, Минские соглашения последние дни трещат по швам, а перемирие нарушается регулярно. Украинские военные стреляют по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. «Мы стреляем», - сообщил на своей странице в Facebook сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с послами стран «большой семёрки» (G7, в неё входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония). Планировалось, что глава государства ознакомит их с ситуацией на линии разграничения. Как рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН, Зеленский повез дипломатов в Донбасс, чтобы получить поддержку. По мнению Олейника, предварительная работа уже проведена - те телевизионные каналы, где можно было бы сказать правду, кто стреляет по территории Донбасса, уже закрыли. В ближайшее время надо ожидать обострения ситуации на Донбассе, считает он.
В свете этого военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН заявил, что при наступлении Украины в Донбассе Россия обязательно прямо вмешается в конфликт. «А боевой потенциал российской армии и украинской уже не сопоставим», - отметил Норин.
В конце января медиаменеджер Маргарита Симоньян призвала Россию «забрать Донбасс домой». В Кремле тогда, однако, отметили, что этого вопроса у них на повестке дня нет. Москва, тем не менее, готова отстаивать интересы жителей Донбасса, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.
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