Зеленский: США не поставляют оплаченные ЕС ракеты Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что США не поставляют Киеву даже те ракеты Patriot, которые уже оплачены европейскими странами.
«Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет для Patriot, которые уже оплачены партнерами в рамках PURL», — следует из сообщения. Зеленский отметил важность продолжения финансирования программы PURL (Priority Ukraine Requirements List), которая является основным источником поставок противоракетной обороны.
Отсутствие у Украины американских ракет Patriot приведет к тому, что российские баллистические и крылатые ракеты будут «безнаказанно лететь и уничтожать цели», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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