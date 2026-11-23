«Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет для Patriot, которые уже оплачены партнерами в рамках PURL», — следует из сообщения. Зеленский отметил важность продолжения финансирования программы PURL (Priority Ukraine Requirements List), которая является основным источником поставок противоракетной обороны.

Отсутствие у Украины американских ракет Patriot приведет к тому, что российские баллистические и крылатые ракеты будут «безнаказанно лететь и уничтожать цели», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

