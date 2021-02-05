«Русская рулетка» для Украины: Чем закончится наступление ВСУ в Донбассе

Для перехода замороженного конфликта в активную фазу нужно, чтобы было выполнено одно из двух условий, полагает экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он считает, что Украина начнет полномасштабные военные действия в Донбассе, когда в Киеве будет уверенность, что Россия не станет вмешиваться в конфликт или что администрация США их поддержит.

В то же время, развивая мысль Стрелкова, военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН выразил уверенность, что при наступлении Украины в Донбассе Россия обязательно вмешается в конфликт.

«Ситуация, когда Россия не вмешается, в ближайшее время абсолютно нереальна, на мой взгляд. Надо понимать, что если украинские войска начнут наступление, а Россия не вмешается, то обе республики Донбасса будут разбиты, причем достаточно быстро. Я бы говорил о двух-трех неделях. Но в случае какого-то серьезного обострения Россия обязательно вмешается, и вмешается под своим лицом. А боевой потенциал российской армии и украинской уже несопоставим. Для украинской армии попытка скоординировано начать наступление в условиях даже неопределенной позиции России – это играть в русскую рулетку с заранее неизвестным числом патронов в барабане. Поэтому до сих пор это наступление никто и не предпринимает», - уточнил он.



Впрочем, в самой России все чаще раздаются голоса начать собирать земли с русскоязычным населением, и речь не только о Донбассе. Так, в четверг писатель и политик Захар Прилепин в своем телеграм-канале призвал присоединить к России Абхазию, Приднестровье, Южную Осетию, Нагорный Карабах и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Неделю назад главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в столице ДНР заявила о желании жителей Донбасса стать гражданами России, «частью своей огромной, великой, нашей родины». Во время выступления Симоньян даже прослезилась. «Россия, матушка, забери Донбасс домой», – сказала она.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков поддержал Симоньян в эфире НСН. По его мнению, со временем Донбасс войдет в состав России.

«Где будет Донбасс? Однозначно, он будет с нами. Если обозначить сегодняшнюю ситуацию, что есть Русский мир и есть Украинский мир, то, конечно, Донбасс будет с Русским миром. Донбасс – это Россия, а не Украина. Я вам больше скажу. Пройдет еще какое-то время, и Украина тоже вернется в лоно Русского мира. Никуда она не денется», - сказал сенатор.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что люди на Украине находятся на перепутье и устали от неопределённости. Он считает, что Донбасс никогда не вернётся в состав Украины, пока на Украине правят балом нацисты из «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация – НСН). По его мысли, присоединение Донбасса к России позволит решить проблемы жителей этого региона, а потому России нужно оказать им помощь в этом.

Впрочем, на самой Украине еще в декабре призвали Россию решить проблему более радикальным образом. Так, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, что сейчас остается только один вариант решения проблемы Донбасса. «Хотите решить вопрос мира – надо брать Киев, освобождать Украину, тогда вопрос решится автоматически. А пока будем обороняться – это путь к поражению», - считает Олейник.

Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале того же года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.

