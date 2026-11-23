Он оценивается в 900 тыс. долларов. Речь идет о Boeing B747-SP. Воздушное судно находится на хранении в аэропорту Тозер-Нефта в Тунисе около 35 лет. Попытка продать его в 2023 году за 494 тыс. долларов не увенчалась успехом. Авиакомпания запретила использовать борт в политических целях или для прославления отдельных лиц.

Приобрести самолет могут и частные лица, уплатив сервисный сбор в 2% и покрыв все расходы на оформление права собственности, транспортировку и налоги.

Ранее в Ираке был убит заместитель Саддама Хусейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

