Самолет Boeing Саддама Хусейна выставили на продажу
В Ираке национальная авиакомпания Iraqi Airways выставила на продажу авиалайнер, которым пользовался бывший президент Саддам Хусейн, сообщает РИА Новости.
Он оценивается в 900 тыс. долларов. Речь идет о Boeing B747-SP. Воздушное судно находится на хранении в аэропорту Тозер-Нефта в Тунисе около 35 лет. Попытка продать его в 2023 году за 494 тыс. долларов не увенчалась успехом. Авиакомпания запретила использовать борт в политических целях или для прославления отдельных лиц.
Приобрести самолет могут и частные лица, уплатив сервисный сбор в 2% и покрыв все расходы на оформление права собственности, транспортировку и налоги.
Ранее в Ираке был убит заместитель Саддама Хусейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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