«Донбасс - российская земля». В Луганске ответили на «золотой мост» из Киева

«Арестовича всерьез не воспринимают политики даже на Украине. Я глубоко сомневаюсь в достоверности его слов, поскольку мы постоянно видим заявления от всевозможных представителей, а потом они же отказываются от этих заявлений. Мне неизвестно, делали ли кто-либо Москве такие предложения, но я подвергаю сомнению вообще сам этот факт», - сказал Марочко.

Он напомнил, что сами Минские соглашения – это уступка республик Донбасса Украине, чтобы ее армия не потерпела полный крах.

«Ведь подписаны они были в ситуации катастрофического положения, когда украинская армия была в котле и ей грозили большие потери. Именно потому тогдашний президент Украины Петр Порошенко настаивал, чтобы соглашения подписывали в том числе и представители республик Донбасса. Он боялся, что мы пойдем дальше. Республики Донбасса пошли на уступки. Украина этим воспользовалась и после снятия риска разгрома армии полностью перестала выполнять эти соглашения и продолжает это делать шестой год подряд», - рассказал Марочко.

По его словам, на территории Донбасса проживают пророссийски настроенные граждане, которые также получают паспорта РФ.

«Россия не может уйти или прийти в Донбасс, потому что это и так российская земля, где живут русские люди», - резюмировал эксперт из ЛНР.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН ранее рассказал, что нужно делать России для того, чтобы прекратить войну на Донбассе.

