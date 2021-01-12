Кравчук удивился «золотому мосту» для России в Донбассе

Отмену санкций против России после завершения конфликта в Донбассе пообещал советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его мнению, предложения Киева закончить конфликт в Донбассе - это «золотой мост» для Москвы.

Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН затруднился уточнить, что имел в виду Арестович.

«Со мной об этом «мосте» никто не советовался, не говорил. Ничего нового здесь нет, это то, что предусмотрено «дорожной картой» «нормандской четверки» плюс Минские соглашения. Там ничего ни добавить, ни убавить. Нужно просто иметь желание, волю и согласиться с тем, что нам нужен мир», - сказал Кравчук.