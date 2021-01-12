Кравчук удивился «золотому мосту» для России в Донбассе
Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в эфире НСН затруднился сказать, что имел в виду украинский дипломат, но все равно обвинил Россию.
Отмену санкций против России после завершения конфликта в Донбассе пообещал советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его мнению, предложения Киева закончить конфликт в Донбассе - это «золотой мост» для Москвы.
Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН затруднился уточнить, что имел в виду Арестович.
«Со мной об этом «мосте» никто не советовался, не говорил. Ничего нового здесь нет, это то, что предусмотрено «дорожной картой» «нормандской четверки» плюс Минские соглашения. Там ничего ни добавить, ни убавить. Нужно просто иметь желание, волю и согласиться с тем, что нам нужен мир», - сказал Кравчук.
По его мнению, именно Россия тормозит урегулирование в Донбассе.
«Мы должны просто сесть и договориться перестать перекладывать вину на Украину. Сейчас я слышу с российской стороны обвинения и диктат: «только так», «так лучше», «это единственно правильный путь», который предлагают Россия и подчиненные ей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области - прим. НСН). Все, что предлагает Украина, не годится, потому что не отвечает, как они считают, интересам неподконтрольных Украине районов Донбасса. Давайте договоримся, а не будет только требовать от Украины. Когда есть диктат, предварительные условия, обвинения и требования, никогда не договоримся. Это дорога в никуда. Я могу участвовать в переговорах с Россией в любой точке земного шара. Только давайте договариваться, а не перекладывать вину на Украину. Можем мы договориться? Да. Нужно только желание», - подчеркнул бывший президент Украины.
Ранее Кравчук предложил исключить Россию из международной расчетной системы (SWIFT) из-за ситуации в Донбассе.
В свою очередь эксперт Луганской народной республики (ЛНР), подполковник запаса народной милиции Андрей Марочко в эфире НСН усомнился в достоверного заявления украинского дипломата про «золотой мост» для России и назвал Донбасс российской землей.
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