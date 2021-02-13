«Демонтаж Минска». Украина отказалась от соглашений по Донбассу
Политики, политологи и историки в эфире НСН высказались по поводу возможности мирного урегулирования конфликта на Донбассе и реализации Минских соглашений.
Минские соглашения в их нынешнем виде практически невозможно выполнить. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает «Укринформ».
Ермак считает, что в переговорах по Донбассу прогресс, хоть и небольшой, все же есть.
«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», — цитирует Ермака Газета.ru.
Эксперт Луганской народной республики (ЛНР), подполковник запаса народной милиции Андрей Марочко в эфире НСН напомнил, что Минские соглашения – это уступка республик Донбасса Украине, чтобы ее армия не потерпела полный крах.
«Ведь подписаны они были в ситуации катастрофического положения, когда украинская армия была в котле и ей грозили большие потери. Именно потому тогдашний президент Украины Петр Порошенко настаивал, чтобы соглашения подписывали в том числе и представители республик Донбасса. Он боялся, что мы пойдем дальше. Республики Донбасса пошли на уступки. Украина этим воспользовалась и после снятия риска разгрома армии полностью перестала выполнять эти соглашения и продолжает это делать шестой год подряд», - рассказал Марочко.
Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН обвинил Россию в том, что она тормозит урегулирование ситуации в Донбассе.
«Мы должны просто сесть и договориться перестать перекладывать вину на Украину. Сейчас я слышу с российской стороны обвинения и диктат… Давайте договоримся, а не будет только требовать от Украины. Когда есть диктат, предварительные условия, обвинения и требования, никогда не договоримся. Это дорога в никуда. Я могу участвовать в переговорах с Россией в любой точке земного шара. Только давайте договариваться, а не перекладывать вину на Украину. Можем мы договориться? Да. Нужно только желание», - подчеркнул бывший президент Украины.
Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН заявил, что при наступлении Украины в Донбассе Россия обязательно вмешается в конфликт.
«В случае какого-то серьезного обострения Россия обязательно вмешается, и вмешается под своим лицом. А боевой потенциал российской армии и украинской уже не сопоставим. Для украинской армии попытка скоординировано начать наступление в условиях даже неопределенной позиции России – это играть в русскую рулетку с заранее неизвестным числом патронов в барабане. Поэтому до сих пор это наступление никто и не предпринимает», - уточнил он.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, что Евросоюз не оценил «уступки», на которые шла Россия в последние годы во внешнеполитических отношениях. Джабаров считает, что заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о возможном разрыве связей с Евросоюзом должно стать серьезным предупреждением для Запада.
«Сюда же накладывается отличное выступление постпреда России в Совбезе ООН Василия Небензи, когда он обвинил Францию и Германию в срыве Минских соглашений по Украине. Так что пришло время отвечать ударом на удар. Мы не сторонники такой дипломатии, но если нас будут вынуждать, то мы сумеем за себя постоять», - заверил собеседник НСН.
Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.
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