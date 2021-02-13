«Демонтаж Минска». Украина отказалась от соглашений по Донбассу

Эксперт Луганской народной республики (ЛНР), подполковник запаса народной милиции Андрей Марочко в эфире НСН напомнил, что Минские соглашения – это уступка республик Донбасса Украине, чтобы ее армия не потерпела полный крах.

«Ведь подписаны они были в ситуации катастрофического положения, когда украинская армия была в котле и ей грозили большие потери. Именно потому тогдашний президент Украины Петр Порошенко настаивал, чтобы соглашения подписывали в том числе и представители республик Донбасса. Он боялся, что мы пойдем дальше. Республики Донбасса пошли на уступки. Украина этим воспользовалась и после снятия риска разгрома армии полностью перестала выполнять эти соглашения и продолжает это делать шестой год подряд», - рассказал Марочко.

Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН обвинил Россию в том, что она тормозит урегулирование ситуации в Донбассе.

«Мы должны просто сесть и договориться перестать перекладывать вину на Украину. Сейчас я слышу с российской стороны обвинения и диктат… Давайте договоримся, а не будет только требовать от Украины. Когда есть диктат, предварительные условия, обвинения и требования, никогда не договоримся. Это дорога в никуда. Я могу участвовать в переговорах с Россией в любой точке земного шара. Только давайте договариваться, а не перекладывать вину на Украину. Можем мы договориться? Да. Нужно только желание», - подчеркнул бывший президент Украины.