Разгром за три недели. Донбассу предрекли катастрофу без поддержки России

«Я полностью согласен с этим мнением, но с одной очень важной поправкой – ситуация, когда Россия не вмешается, в ближайшее время абсолютно нереальна, на мой взгляд. Надо понимать, что если украинские войска начнут наступление, а Россия не вмешается, то обе республики Донбасса будут разбиты, причем достаточно быстро. Я бы говорил о двух-трех неделях. Но в случае какого-то серьезного обострения Россия обязательно вмешается, и вмешается под своим лицом. А боевой потенциал российской армии и украинской уже не сопоставим. Для украинской армии попытка скоординировано начать наступление в условиях даже неопределенной позиции России – это играть в русскую рулетку с заранее неизвестным числом патронов в барабане. Поэтому до сих пор это наступление никто и не предпринимает», - уточнил он.

Стрелков так же считает, что при нападении Украины на Донбасс, то без поддержки России самопровозглашенные ДНР и ЛНР не смогут долго продержаться. По словам Стрелкова, военно-техническое оснащение республик оставляет желать лучшего.

Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.

