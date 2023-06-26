Вторжение в Белоруссию: Западные спецслужбы готовят переворот в стране
Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о планирующемся вооруженном захвате власти в республике.
Западные страны готовят боевиков для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил заместитель начальника Следственного управления КГБ республики Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь-1».
По его словам, террористов готовят на базе спецподразделений, включая воинскую часть «Гром» в Польше, Союз стрелков Литвы, СБУ на Украине. После этого боевики готовят теракты и разрабатывают планы вторжения на территорию Беларуси. Чиновник отметил, что по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко КГБ республики предпринимает все необходимые меры и готово к любым террористическим проявлениям.
«У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», - однозначно заявил Бычек.
Ранее газета The Sunday Times сообщала, что белорусские боевики проходят боевую подготовку в Польше, намереваясь участвовать в вооруженной попытке восстания против Лукашенко. По данным издания, подготовку организуют члены организации BYPOL, созданной из бывших сотрудников спецслужб Белоруссии, которые покинули республику после президентских выборов 2020 года.
Ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в беседе с НСН усомнился в опасности организации BYPOL. По его словам, организация BYPOL просто пытается привлечь к себе внимание, регулярно заявляя о своей причастности к тому или иному теракту.
«Есть такой прием у боевых организаций: брать на себя ответственность за диверсии и различные теракты, которых не совершали. Это делается для поднятия собственного авторитета, для привлечения внимания к себе. BYPOL - это небольшая группа, которая пытается поднять свой авторитет для того, чтобы мобилизовать большее количество белорусской оппозиции. Не более того. Они просто пиарятся», - подчеркнул эксперт.
ОБЕЗОПАСЬТЕ БЕЛАРУСЬ
В апреле белорусский лидер посетовал на поток оружия, который проникает в республику с Украины через Россию. По его словам, граница Беларуси с Украиной «закрыта намертво». Ранее, в феврале Лукашенко в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву заявлял, что неизвестные хотели его убить и уже начали готовить покушение.
Глава Белоруссии на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявлял о необходимости гарантий защиты со стороны России как собственной территории в случае внешней агрессии против республики.
Лукашенко подчеркнул, что обсуждал этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поддержал коллегу и отметил необходимость проревизировать все российско-белорусские соглашения, определив, «какой нормативный правовой акт ... надо принять ... чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси».
«Это звучало на переговорах так, что в случае агрессии ... Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. - НСН) безопасности», — цитирует Лукашенко БЕЛТА
Еще в прошлом году президент Белоруссии заявлял, что в Минске осознают военную опасность со стороны НАТО и внимательно следят за ситуацией на западной границе страны, передает БелТА. Он подчеркнул, что в случае военной угрозы со стороны Варшавы Минск ответит должным образом.
Член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин в беседе с НСН поддержал опасения белорусского лидера о росте числа западных военных формирований на границе с республикой.
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко абсолютно прав, обратив внимание на значительное увеличение сил Северо-атлантического союза в том числе и около белорусских границ со стороны Западной Европы. Это делается не первый раз со стороны НАТО. Эта история продолжается уже несколько десятилетий после дезинтеграции СССР. И каждый раз даже учения НАТО имеют не только ярко выраженную антироссийскую направленность, но и антибелорусскую. Причем с форсированием естественных водных преград, захватом территорий. Отрабатываются операции наступательного, а не оборонительного характера. Считаю, порох надо держать всегда сухим», - призвал военный эксперт.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия заявил, что «в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие» - «если надо».
Замминистра обороны России Александр Фомин заявлял, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии продиктовано необходимостью ответа на действия Североатлантического альянса по эскалации обстановки. По словам Шойгу, Россия оставляет за собой контроль за нестратегическим ядерным оружием, размещаемым на территории Беларуси.
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