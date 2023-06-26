Вторжение в Белоруссию: Западные спецслужбы готовят переворот в стране

ОБЕЗОПАСЬТЕ БЕЛАРУСЬ

В апреле белорусский лидер посетовал на поток оружия, который проникает в республику с Украины через Россию. По его словам, граница Беларуси с Украиной «закрыта намертво». Ранее, в феврале Лукашенко в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву заявлял, что неизвестные хотели его убить и уже начали готовить покушение.

Глава Белоруссии на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявлял о необходимости гарантий защиты со стороны России как собственной территории в случае внешней агрессии против республики.

Лукашенко подчеркнул, что обсуждал этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поддержал коллегу и отметил необходимость проревизировать все российско-белорусские соглашения, определив, «какой нормативный правовой акт ... надо принять ... чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси».

«Это звучало на переговорах так, что в случае агрессии ... Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. - НСН) безопасности», — цитирует Лукашенко БЕЛТА

Еще в прошлом году президент Белоруссии заявлял, что в Минске осознают военную опасность со стороны НАТО и внимательно следят за ситуацией на западной границе страны, передает БелТА. Он подчеркнул, что в случае военной угрозы со стороны Варшавы Минск ответит должным образом.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин в беседе с НСН поддержал опасения белорусского лидера о росте числа западных военных формирований на границе с республикой.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко абсолютно прав, обратив внимание на значительное увеличение сил Северо-атлантического союза в том числе и около белорусских границ со стороны Западной Европы. Это делается не первый раз со стороны НАТО. Эта история продолжается уже несколько десятилетий после дезинтеграции СССР. И каждый раз даже учения НАТО имеют не только ярко выраженную антироссийскую направленность, но и антибелорусскую. Причем с форсированием естественных водных преград, захватом территорий. Отрабатываются операции наступательного, а не оборонительного характера. Считаю, порох надо держать всегда сухим», - призвал военный эксперт.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия заявил, что «в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие» - «если надо».

Замминистра обороны России Александр Фомин заявлял, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии продиктовано необходимостью ответа на действия Североатлантического альянса по эскалации обстановки. По словам Шойгу, Россия оставляет за собой контроль за нестратегическим ядерным оружием, размещаемым на территории Беларуси.

