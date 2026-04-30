«Безопаснее не станет»: Водителей возмутило предложение снизить нештрафуемый порог
Количество ДТП на московских дорогах за год уменьшилось на 15% даже при высоком нештрафуемом пороге, сказал НСН Сергей Канаев.
Для снижения нештрафуемого порога нужные веские основания, основная масса аварий происходит либо из-за куда более существенных превышений, либо из-за неправильной организации движения. Об этом НСН заявил глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Камеры технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч. Об этом изданию РБК сообщил гендиректор ЦОДД Михаил Кизлык. «На повышение безопасности дорожного движения неадминистрируемый порог, конечно, сильно влияет. Если его убрать, то смертность в городе снизится», — заявил он.
Однако, по словам Канаева, такая мера явно не сделает дороги безопаснее.
«Водители точно не готовы к тому, что снижение скорости будет настолько серьезным. Думаю, что для введения таких мер нужны веские основания. Даже сам мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что несмотря на высокий нештрафуемый порог, количество ДТП за год уменьшилось примерно на 15%. Видимо, службы изучают вопрос и докладывают мэру о том, что самые серьезные ДТП происходят из-за очень больших превышений скорости, порядка 40 км/ч, либо из-за неправильной организации дорожного движения. Снижение нештрафуемого порога в меньшей степени отвечает вопросам безопасности и гораздо больше — желанию коммерсантов получить больше прибыли», — сказал Канаев.
Ранее Канаев заявил, что пешеходы являются виновниками половины всех аварий, поэтому их надо серьезнее штрафовать за нарушение ПДД.
