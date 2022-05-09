«Порох надо держать сухим». Военный эксперт разделил тревогу Лукашенко о росте военной угрозы

Военный эксперт Владимир Козин поддержал опасения президента Белоруссии о росте числа западных военных формирований на границе с Республикой и прокомментировал намеки Лукашенко на ядерный потенциал России.

Скопление войск к границ Белоруссии со стороны Польши заставляют держать порох сухим, заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, в Минске осознают военную опасность со стороны НАТО и внимательно следят за ситуацией на западной границе страны, передаёт БелТА. Он подчеркнул, что в случае военной угрозы со стороны Варшавы Минск ответит должным образом.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко абсолютно прав, обратив внимание на значительное увеличение сил Северо-атлантического союза в том числе и около белорусских границ со стороны Западной Европы. Это делается не первый раз со стороны НАТО. Эта история продолжается уже несколько десятилетий после дезинтеграции СССР. И каждый раз даже учения НАТО имеют не только ярко выраженную антироссийскую направленность, но и антибелорусскую. Причем с форсированием естественных водных преград, захватом территорий. Отрабатываются операции наступательного, а не оборонительного характера. Считаю, порох надо держать всегда сухим», - призвал военный эксперт.

Комментируя напоминание Лукашенко о соседстве с Россией, обладающей ядерным оружием, страной, с которой Минск подписал соглашение в сфере обороны и безопасности, Владимир Козин заявил, что в документе нет условий применения ядерного оружия.

«Ни в одном документе о применении ядерного оружия Российской Федерацией нет!» - заверил эксперт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что русским, белорусам и украинцам придется защищать границы Украины, если Польша и другие европейские страны продолжат проводить направленную на постепенное «расчленение» страны политику.

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ТЕГИ:Ядерное ОружиеВоенныеВоенные УченияЗападБелоруссияРоссия
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