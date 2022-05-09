«Порох надо держать сухим». Военный эксперт разделил тревогу Лукашенко о росте военной угрозы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, в Минске осознают военную опасность со стороны НАТО и внимательно следят за ситуацией на западной границе страны, передаёт БелТА. Он подчеркнул, что в случае военной угрозы со стороны Варшавы Минск ответит должным образом.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко абсолютно прав, обратив внимание на значительное увеличение сил Северо-атлантического союза в том числе и около белорусских границ со стороны Западной Европы. Это делается не первый раз со стороны НАТО. Эта история продолжается уже несколько десятилетий после дезинтеграции СССР. И каждый раз даже учения НАТО имеют не только ярко выраженную антироссийскую направленность, но и антибелорусскую. Причем с форсированием естественных водных преград, захватом территорий. Отрабатываются операции наступательного, а не оборонительного характера. Считаю, порох надо держать всегда сухим», - призвал военный эксперт.