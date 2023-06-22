Лукашенко: «Ткань мирного времени» вот-вот разорвется

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 километрах от Севастополя В Главном управлении разведки Украины подтвердили удары по своей штаб-квартире в Киеве Елена Зеленская заявила, что не живет вместе со своим мужем по соображениям безопасности Компания OceanGate планировала собрать образцы ДНК рядом с «Титаником» с помощью пропавшего батискафа «Титан» Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» объявил полуфиналистов