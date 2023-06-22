Лукашенко: «Ткань мирного времени» вот-вот разорвется
«Ткань мирного времени» на планете может разорваться, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом политик заявил в обращении по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, опубликованном на сайте главы государства.
«Спустя десятилетия благополучной жизни ... снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества», — указал Лукашенко.
Белорусский президент подчеркнул, что народ республики не понаслышке знает «об ужасах войны и цене победы». Белорусы сохраняют историческую правду, укрепляют суверенитет и единство ради мира на родине.
Ранее Лукашенко назвал Белоруссию «заповедным краем спокойствия и стабильности», напоминает Газета.ру.
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