В Уфе введут комендантский час для несовершеннолетних
Комендантский час для детей и подростков в возрасте до 17 лет введут в Уфе с 1 мая. Об этом рассказали в мэрии города.
Отмечается, что с 1 мая по 30 сентября несовершеннолетним запретят находиться в общественных местах без сопровождения родителей либо законных представителей с 23.00 до 06.00. Ограничения касаются улиц, стадионов, площадей, детских и спортивных площадок, пляжей, скверов, дворов и мест общего пользования в многоквартирных домах, а также общественного транспорта, вокзалов, речных портов и аэропортов, интернет-кафе.
Если сотрудники полиции задержат ребенка или подростка, его родителей или заменяющих их лиц привлекут к административной ответственности.
Ранее в ряде регионов запретили лицам младше 18 лет продажу бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов. В частности, такие ограничения одобрила Московская областная Дума.
