Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии защиты как собственной территории России

Как отметил глава республики, страны Запада не выполняют условия о гарантиях безопасности в рамках Будапештского меморандума, «никакой безопасности нет». Лукашенко подчеркнул, что обсуждал этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поддержал коллегу и отметил необходимость проревизировать все российско-белорусские соглашения, определив, «какой нормативный правовой акт ... надо принять ... чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси».

«Это звучало на переговорах так, что в случае агрессии ... Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. - НСН) безопасности», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

