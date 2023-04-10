Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии защиты как собственной территории России
Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны России как собственной территории в случае внешней агрессии против республики. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске.
Как отметил глава республики, страны Запада не выполняют условия о гарантиях безопасности в рамках Будапештского меморандума, «никакой безопасности нет». Лукашенко подчеркнул, что обсуждал этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поддержал коллегу и отметил необходимость проревизировать все российско-белорусские соглашения, определив, «какой нормативный правовой акт ... надо принять ... чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси».
«Это звучало на переговорах так, что в случае агрессии ... Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. - НСН) безопасности», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru