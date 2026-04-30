Армия России освободила Корчаковку и Новоалександровку

Вооруженные силы России освободили село Корчаковка Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Корчаковка», — отмечает ведомство.

Кроме того, армия России освободила село Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, пишет RT. Территорию взяли под контроль силы группировки «Центр».

Ранее ВС РФ освободили два села под названием Новодмитровка в Сумской области и ДНР.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
