Армия России освободила Корчаковку и Новоалександровку
30 апреля 202612:31
Вооруженные силы России освободили село Корчаковка Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Корчаковка», — отмечает ведомство.
Кроме того, армия России освободила село Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, пишет RT. Территорию взяли под контроль силы группировки «Центр».
Ранее ВС РФ освободили два села под названием Новодмитровка в Сумской области и ДНР.
Горячие новости
- Армия России освободила Корчаковку и Новоалександровку
- «Безопаснее не станет»: Водителей возмутило предложение снизить нештрафуемый порог
- Не так поняли: Глава СПЧ Фадеев выступил за сохранение VPN в России
- Минцифры не будет включать алкоголь в эксперимент по онлайн-продаже
- Драма на девяточку: Чего ждать от сериала «Первая ракетка» с Данилой Козловским
- В Карачаево-Черкессии стартовало строительство первого в регионе аэропорта
- «Приди и сделай»: Почему коучи в России остались не у дел
- Сокращение войск США в Германии назвали «наказанием» от Трампа
- СК отпустил гендиректора и сотрудников «Эксмо» без повесток
- Игра для Трампа: Военно-морские силы Европы назвали бесполезными без США