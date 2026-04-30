Людей нужно лучше информировать о вреде вейпов и электронных сигарет, а их реализацию подвергать более жестким системным проверкам, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Об этом он рассказал в беседе с НСН.

За последний год продажи вейпов и электронных сигарет выросли на 6–12%, выяснил Telegram-канал SHOT. Курильщиков не пугают предостережения медиков об опасной «попкорновой болезни» легких, количество случаев которого за минувший год выросло на 30%. При это большинство заболевших — подростки и молодежь до 35 лет. Куринный отметил, что распространение этих средств среди молодой аудитории растет, а вот с регулированием рынка есть серьезные проблемы.