«Нужен полный запрет»: Почему российская молодежь стала покупать больше вейпов

Вейпы и электронные сигареты нужно либо системно проверять, либо полностью запретить к продаже и использованию, заявил в эфире НСН Алексей Куринный. 

Людей нужно лучше информировать о вреде вейпов и электронных сигарет, а их реализацию подвергать более жестким системным проверкам, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Об этом он рассказал в беседе с НСН.

За последний год продажи вейпов и электронных сигарет выросли на 6–12%, выяснил Telegram-канал SHOT. Курильщиков не пугают предостережения медиков об опасной «попкорновой болезни» легких, количество случаев которого за минувший год выросло на 30%. При это большинство заболевших — подростки и молодежь до 35 лет. Куринный отметил, что распространение этих средств среди молодой аудитории растет, а вот с регулированием рынка есть серьезные проблемы.

«Они являются популярными у молодежи. И пока в условиях отсутствия системных проверок — у нас до сих пор мораторий — и при отсутствии внятной государственной политики. Напомню, что три законопроекта, направленных на запрет вейпов, лежат в Государственной думе. Контроля толком нет. На этом фоне продолжается рост популярности как раз среди молодой аудитории, поэтому цифры, на мой взгляд, вполне объективны, они не удивляют. Они и будут дальше расти. Дымящих мы видим все больше и больше, в том числе в общественных местах», — сказал он.

Собеседник НСН подчеркнул, что для изменения ситуации необходим комплекс мер, включая политическую волю и активную работу с информированием людей:

«На мой взгляд, население недостаточно информировано о вреде вейпов. Нужны профилактические мероприятия, связанные с пропагандой, причем довольно жесткие, и они должны проводиться постоянно. И не только вейпов, но и в целом табакокурения. Пока это делается очень аккуратно. Нужна отмена моратория на проверки. Если на это государство не готово, тогда должен быть полный запрет на их продажу и использование. И третий вариант — это все-таки нормальная пропагандистская кампания об их вреде».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН выразил мнение, что вейпы в стране необходимо приравнять к наркотикам и запретить.

