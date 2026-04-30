Кондратьев: Пожар на НПЗ в Туапсе потушен
Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе в результате атаки вражеских беспилотников, потушен. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«Это была тяжелейшая работа... Теперь сделаем все, чтобы привести город в порядок, как можно скорее», - отметил он.
Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко, в свою очередь, указал, что заявил, что оцепление на прилегающей к НПЗ территории уже сняли. В ближайшее время эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома.
Ранее Роспотребнадзор выявил в Туапсе незначительное превышение концентрации бензола в воздухе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
