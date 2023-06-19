«Простой пиар»: В Белоруссии усомнились в подготовке вооруженного свержения Лукашенко

«Они пытаются с помощью интернета вербовать своих сторонников и побуждать их к совершению каких-либо актов саботажа и диверсий. Замечен ряд случаев, когда молодые люди, поддавшись влиянию, действительно совершали диверсии. Это поджоги релейных шкафов на железной дороге, попытка поджога жилищ важных персон и так далее. Эти акты крайне немногочисленны. Кроме того, белорусские спецслужбы работают по выявлению этих людей. В Белоруссии очень серьезный отдел по выслеживанию людей через интернет. Также в рядах BYPOL есть люди, которые информируют белорусские спецслужбы о потенциальных угрозах, возможных терактах», - разъяснил собеседник НСН.

По его словам, организация BYPOL просто пытается привлечь к себе внимание, регулярно заявляя о своей причастности к тому или иному теракту.

«Есть такой прием у боевых организаций: брать на себя ответственность за диверсии и различные теракты, которых не совершали. Это делается для поднятия собственного авторитета, для привлечения внимания к себе. BYPOL - это небольшая группа, которая пытается поднять свой авторитет для того, чтобы мобилизовать большее количество белорусской оппозиции. Не более того. Они просто пиарятся», - подчеркнул эксперт.

В дополнение он заявил, что на территории Польши тренируют выходцев из Беларуси, чтобы те потом отправились воевать на территории Украины.

«Существует боевое крыло белорусской оппозиции, которое сражается на Украине в рядах полка Кореновского и ряда других военных формирований. Именно для их рядов производится вербовка добровольцев, их тренировки в лагерях на территории Польши. Польские спецслужбы всякие способствуют увеличению боевой мощи таких подразделений», - заключил Алесин.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в составе ВСУ действуют иностранные наемники более чем из 15 стран, больше всего зарубежных бойцов зафиксировано на донецком, купянском и луганском направлениях, передает «Радиоточка НСН».

