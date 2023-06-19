«Простой пиар»: В Белоруссии усомнились в подготовке вооруженного свержения Лукашенко

Организация BYPOL, обучающая белорусских боевиков для якобы вооруженного свержения Лукашенко, просто хайпится, заявил белорусский военный эксперт Александр Алесин в эфире НСН.

Ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в беседе с НСН усомнился в опасности организации BYPOL, которая якобы обучает беглых граждан страны для вооруженного свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Накануне газета The Sunday Times сообщала, что белорусские боевики проходят боевую подготовку в Польше, намереваясь участвовать в вооруженной попытке восстания против Лукашенко. По данным издания, подготовку организуют члены организации BYPOL, созданной из бывших сотрудников спецслужб Белоруссии, которые покинули республику после президентских выборов 2020 года.

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«Они пытаются с помощью интернета вербовать своих сторонников и побуждать их к совершению каких-либо актов саботажа и диверсий. Замечен ряд случаев, когда молодые люди, поддавшись влиянию, действительно совершали диверсии. Это поджоги релейных шкафов на железной дороге, попытка поджога жилищ важных персон и так далее. Эти акты крайне немногочисленны. Кроме того, белорусские спецслужбы работают по выявлению этих людей. В Белоруссии очень серьезный отдел по выслеживанию людей через интернет. Также в рядах BYPOL есть люди, которые информируют белорусские спецслужбы о потенциальных угрозах, возможных терактах», - разъяснил собеседник НСН.

По его словам, организация BYPOL просто пытается привлечь к себе внимание, регулярно заявляя о своей причастности к тому или иному теракту.

«Есть такой прием у боевых организаций: брать на себя ответственность за диверсии и различные теракты, которых не совершали. Это делается для поднятия собственного авторитета, для привлечения внимания к себе. BYPOL - это небольшая группа, которая пытается поднять свой авторитет для того, чтобы мобилизовать большее количество белорусской оппозиции. Не более того. Они просто пиарятся», - подчеркнул эксперт.

В дополнение он заявил, что на территории Польши тренируют выходцев из Беларуси, чтобы те потом отправились воевать на территории Украины.

«Существует боевое крыло белорусской оппозиции, которое сражается на Украине в рядах полка Кореновского и ряда других военных формирований. Именно для их рядов производится вербовка добровольцев, их тренировки в лагерях на территории Польши. Польские спецслужбы всякие способствуют увеличению боевой мощи таких подразделений», - заключил Алесин.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в составе ВСУ действуют иностранные наемники более чем из 15 стран, больше всего зарубежных бойцов зафиксировано на донецком, купянском и луганском направлениях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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