Эксперт назвал самые популярные ловушки мошенников для туристов
Эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин перечислил самые популярные ловушки преступников, которые нацелены на путешественников. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
«Злоумышленники создают сайты-двойники туристических и авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, популярных сервисов-агрегаторов по продаже билетов. Ссылки на них продвигают через поисковую выдачу, рекламные сообщения в мессенджерах и соцсетях, через короткие видео в YouTube и TikTok», — отметил эксперт.
Чтобы защититься от этого, следует приобретать билеты с помощью официальных мобильных приложений авиакомпаний, перевозчиков и известных агрегаторов. По словам Золотухина, нужно с осторожностью относиться к предложениям о покупке путевки или билета по более низкой цене, а также к рекламе выгодных акций в мессенджерах.
Кроме того, эксперт предупредил, что злоумышленники подделывают и продвигают сайты отелей, санаториев, сервисов бронирования жилья. Золотухин также напомнил о популярной уловке аферистов, обещающих открыть доступ к услугам «за 1 рубль». Так мошенники получают доступ к банковским данным.
Как отметил эксперт, преступники могут рекламировать фейковые экскурсии на поддельных сайтах компаний или в соцсетях гидов, предлагать туристам обменять валюту по якобы выгодному курсу и получить ее в стране пребывания через банкомат, создавать фишинговые ресурсы, похожие на официальные сайты для оплаты проезда по автомагистралям. Золотухин указал, что мошенники нередко продвигают фишинговые сайты через рекламу и посоветовал не переходить по первым попавшимся ссылкам из выдачи поисковика.
Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава предупредил о новой мошеннической схеме «обратного перевода», когда злоумышленники переводят деньги на карты россиян и обращаются к ним через мессенджеры с просьбой вернуть средства на определенный счет.
Горячие новости
- «Нужен полный запрет»: Почему российская молодежь стала покупать больше вейпов
- Кондратьев: Пожар на НПЗ в Туапсе потушен
- Сенатор Климов объяснил, почему нельзя считать Трампа посредником по Украине
- Эксперт назвал самые популярные ловушки мошенников для туристов
- Психолог объяснил, почему молодежь убивает самооценку фитнес-контентом
- В Уфе введут комендантский час для несовершеннолетних
- ЦБ рекомендовал реструктурировать долги бизнеса в зоне ЧС
- Армия России освободила Корчаковку и Новоалександровку
- «Безопаснее не станет»: Водителей возмутило предложение снизить нештрафуемый порог
- Не так поняли: Глава СПЧ Фадеев выступил за сохранение VPN в России