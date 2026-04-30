Эксперт назвал самые популярные ловушки мошенников для туристов

Эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин перечислил самые популярные ловушки преступников, которые нацелены на путешественников. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Злоумышленники создают сайты-двойники туристических и авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, популярных сервисов-агрегаторов по продаже билетов. Ссылки на них продвигают через поисковую выдачу, рекламные сообщения в мессенджерах и соцсетях, через короткие видео в YouTube и TikTok», — отметил эксперт.

Чтобы защититься от этого, следует приобретать билеты с помощью официальных мобильных приложений авиакомпаний, перевозчиков и известных агрегаторов. По словам Золотухина, нужно с осторожностью относиться к предложениям о покупке путевки или билета по более низкой цене, а также к рекламе выгодных акций в мессенджерах.

Кроме того, эксперт предупредил, что злоумышленники подделывают и продвигают сайты отелей, санаториев, сервисов бронирования жилья. Золотухин также напомнил о популярной уловке аферистов, обещающих открыть доступ к услугам «за 1 рубль». Так мошенники получают доступ к банковским данным.

Как отметил эксперт, преступники могут рекламировать фейковые экскурсии на поддельных сайтах компаний или в соцсетях гидов, предлагать туристам обменять валюту по якобы выгодному курсу и получить ее в стране пребывания через банкомат, создавать фишинговые ресурсы, похожие на официальные сайты для оплаты проезда по автомагистралям. Золотухин указал, что мошенники нередко продвигают фишинговые сайты через рекламу и посоветовал не переходить по первым попавшимся ссылкам из выдачи поисковика.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава предупредил о новой мошеннической схеме «обратного перевода», когда злоумышленники переводят деньги на карты россиян и обращаются к ним через мессенджеры с просьбой вернуть средства на определенный счет.