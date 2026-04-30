Агрессивный фитнес-контент, разрушающий самооценку, — навязчивая приманка для отчаявшихся людей, которые становятся зависимыми от него, в этом случае необходима помощь психолога. Об этом НСН руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов.

Идеализированный контент о фитнесе и пищевых добавках в социальных сетях негативно влияет на самооценку молодых людей, заставляя их негативно оценивать свою физическую форму, сообщило издание «Известия». Ениколопов объяснил, что заставляет молодежь смотреть подобные материалы.