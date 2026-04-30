ЦБ рекомендовал реструктурировать долги бизнеса в зоне ЧС

Банк России рекомендует реструктурировать долги пострадавших в связи с паводком предприятий малого и среднего бизнеса в зоне чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Предприятия... до 31 декабря 2026 года вправе обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа», - указали в ЦБ.

При отсутствии оснований для предоставления льготного периода регулятор рекомендует банкам и некредитным финансовым организациям рассматривать заявки на изменение условий договора и предоставлять отсрочку по своим программам реструктуризации. В период отсрочки нельзя начислять штрафы и пени.

Ранее Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,5%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

