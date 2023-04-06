Лукашенко: Если будет надо, Белоруссия применит все средства для защиты

Он отметил, что такими заявлениями Белоруссия «никого не шантажирует», потому что «так и будет».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии — это ответ на приближение НАТО к границам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

