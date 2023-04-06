Лукашенко: Если будет надо, Белоруссия применит все средства для защиты
6 апреля 202315:31
Белоруссия применит все средства для защиты государства, если до этого дойдет. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что такими заявлениями Белоруссия «никого не шантажирует», потому что «так и будет».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии — это ответ на приближение НАТО к границам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru