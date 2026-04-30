В России не надо отключать VPN, а власть должна подходить к этому вопросу аккуратно, рассказал НСН председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.



Ранее Фадеев заявил, что не пользуется VPN. Он утверждал, что использующие эти сервисы люди ищут не другую точку зрения, а «что враг говорит». По его мнению, в этом «есть что-то противоестественное», сообщали «Ведомости». Однако сам Фадеев обвинил журналистов в неточностях.