Не так поняли: Глава СПЧ Фадеев выступил за сохранение VPN в России
Специальные сервисы помогают в бизнесе множеству людей, заявил НСН Валерий Фадеев.
В России не надо отключать VPN, а власть должна подходить к этому вопросу аккуратно, рассказал НСН председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Ранее Фадеев заявил, что не пользуется VPN. Он утверждал, что использующие эти сервисы люди ищут не другую точку зрения, а «что враг говорит». По его мнению, в этом «есть что-то противоестественное», сообщали «Ведомости». Однако сам Фадеев обвинил журналистов в неточностях.
«Я никогда не говорил, что надо отключать VPN. Я имел в виду другое. Во-первых, бизнес, банки, огромное число людей им пользуются. Это не какая-то секретная вещь, а канал закрытой связи. Он нужен программистам для поиска открытых кодов, доступ к которым только через VPN. Это сложнейшая система, которая нужна для работы. Во-вторых, власти должны подходить к этому вопросу аккуратно, о чем говорил президент РФ Владимир Путин, чтобы не было неудобств. Более того, я говорил об отключениях мобильного интернета. Были ситуации, что люди не могли даже проехать по платным трассам из-за того, что оплата не проходила. В праздничные дни он тоже будет отключаться. Да, это неудобно, но надо помнить, что мы ведем войну. Это связано с безопасностью, хотя и неприятно. А кто возмущается в первую очередь? Те, кто читают черт знает что в Интернете», — указал он.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН подчеркнул, что в России должна сохраняться вся широта мнений.
