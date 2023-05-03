Минобороны России объяснило размещение ядерного оружия в Белоруссии

По словам Фомина, соответствующее решение было призвано обеспечить безопасность российско-белорусского Союзного государства.

Политик подчеркнул, что деятельность России в области ядерного сдерживания преследует оборонительные цели и продиктовано потребностями в защите суверенитета и целостности страны.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Запад «истерично реагирует» на намерение России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

