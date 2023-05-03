Минобороны России объяснило размещение ядерного оружия в Белоруссии

Размещение ядерного оружия Россией в Белоруссии продиктовано необходимостью ответа на действия Североатлантического альянса по эскалации обстановки. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин в ходе брифинга для военных атташе дружественных государств, сообщил Telegram-канал Минобороны.

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По словам Фомина, соответствующее решение было призвано обеспечить безопасность российско-белорусского Союзного государства.

Политик подчеркнул, что деятельность России в области ядерного сдерживания преследует оборонительные цели и продиктовано потребностями в защите суверенитета и целостности страны.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Запад «истерично реагирует» на намерение России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:БелоруссияРоссияЯдерное ОружиеМинобороны РФ

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