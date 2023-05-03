Минобороны России объяснило размещение ядерного оружия в Белоруссии
Размещение ядерного оружия Россией в Белоруссии продиктовано необходимостью ответа на действия Североатлантического альянса по эскалации обстановки. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин в ходе брифинга для военных атташе дружественных государств, сообщил Telegram-канал Минобороны.
По словам Фомина, соответствующее решение было призвано обеспечить безопасность российско-белорусского Союзного государства.
Политик подчеркнул, что деятельность России в области ядерного сдерживания преследует оборонительные цели и продиктовано потребностями в защите суверенитета и целостности страны.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Запад «истерично реагирует» на намерение России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- Минобороны России объяснило размещение ядерного оружия в Белоруссии
- MWM: российские удары опустошили запасы ВСУ перед наступлением
- ЦСКА вышел в финал Кубка России
- СМИ: в центре Москвы заметили еще один беспилотник
- Средства ПВО успешно сработали на юго-востоке Крыма
- Велосипедисты РФ и Белоруссии допущены до международных стартов
- Экс-глава Mastercard Аджай Банга стал президентом Всемирного банка
- Пашинян подтвердил готовность подписать документ с Азербайджаном
- РФ направила Финляндии ноту после нападения на консульство
- Захарова одобрила решение Китая создать делегацию по решению российско-украинского конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru