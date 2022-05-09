Лукашенко пообещал, что Белоруссия ответит в случае военной агрессии Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, в Минске осознают военную опасность со стороны НАТО и внимательно следят за ситуацией на западной границе страны, передаёт БелТА.
По его словам, республику не может не настораживать увеличение числа военнослужащих, подтянутых в Польшу и Литву, которых «уже под 40 тысяч человек».
Он подчеркнул, что в случае военной угрозы со стороны Варшавы Минск ответит должным образом.
«Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что в разжигании конфликта между Россией и Украиной виновны США, которые хотят «воспользоваться моментом, привязав к себе своих союзников», и утопить Москву в конфликте с Киевом, сообщает Ura.ru.
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