Сенатор Климов объяснил, почему нельзя считать Трампа посредником по Украине
Андрей Климов заявил НСН, что без американцев очень трудно достичь долгосрочного справедливого решения по Украине, так как конфликт был создан ими.
Конфликт на Украине был выгоден США и создан ими, а теперь американский лидер Дональд Трамп вынужден решать этот вопрос, поэтому он прямой участник, а не посредник в переговорах, заявил НСН заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Страна, «которая ворует президентов и начинает конфликты», не может выступать эффективным посредником. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Самый эффективный способ прекращения конфликтов – капитуляция, добавил он, подчеркнув, что спецоперация на Украине закончится достижением целей России. Буквально накануне состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в котором стороны обсудили и украинский конфликт. Климов объяснил, почему вести переговоры с Трампом вполне логично.
«США в последние годы демонстрируют свою слабую договороспособность со всеми, включая по внутренним вопросам. Что касается роли посредника, я могу высказать личную точку зрения. Украинский конфликт рукотворный, сотворили его в Вашингтоне, участвовали при этом британцы и некоторые западные кланы. Он ими сделан, не лично Трампом и его командой, но теми, кто был до него. Трамп и его команда по разным причинам не могут хлопнуть дверью и уйти, они внутри этого конфликта. Если кто-то называет Трампа посредником, это скорее дипломатическая постановка вопроса. Трамп в 2017 году сам ввел санкции против «противников Америки» - России и Ирана. Это конфликт, замешанный на американских интересах, оружии и так далее. Поэтому без американцев очень трудно достичь долгосрочного справедливого решения. Поэтому никакого противоречия в происходящем я не вижу, мы связываемся с Вашингтоном, но в мировые судьи их никто не звал», - объяснил он.
По его словам, США «охладели» к конфликту на Украине, так как переключились на ситуацию на Ближнем Востоке.
«США немного охладели к этой теме из-за конфликта с Ираном, не очень нажимают на британцев и европейцев, хотя могли бы. Я убежден в том, что украинский лидер Владимир Зеленский – это марионетка, он выполняет чужую волю, в этом нет новости», - заключил собеседник НСН.
Великобритания и еще девять стран Европы договорились создать объединенные военно-морские силы «для сдерживания будущих угроз со стороны России» на севере континента, сообщил ранее глава британского военно-морского флота генерал Гвин Дженкинс. При этом военно-морские силы Европы несостоятельны без США из-за отсутствия передового оружия, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
