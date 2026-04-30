Конфликт на Украине был выгоден США и создан ими, а теперь американский лидер Дональд Трамп вынужден решать этот вопрос, поэтому он прямой участник, а не посредник в переговорах, заявил НСН заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Страна, «которая ворует президентов и начинает конфликты», не может выступать эффективным посредником. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Самый эффективный способ прекращения конфликтов – капитуляция, добавил он, подчеркнув, что спецоперация на Украине закончится достижением целей России. Буквально накануне состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в котором стороны обсудили и украинский конфликт. Климов объяснил, почему вести переговоры с Трампом вполне логично.