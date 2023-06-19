СМИ: В Польше готовят белорусских боевиков для свержения Лукашенко

По данным издания, несколько сотен белорусов участвуют в обучении в центрах в Познани. Подготовку организуют члены организации BYPOL, созданной из бывших сотрудников спецслужб Белоруссии, которые покинули республику после президентских выборов 2020 года.

Как отметил один из проходящих обучение с позывным «Дед», «государство никогда не обретало свою свободу без крови», пишет Ura.ru. В свою очередь, женщина-волонтер с позывным «Хищник» поделилась, что готовится «к бою за Беларусь».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и Украина обучают боевиков незаконных вооруженных формирований, также в Белоруссии пытаются создать спящие экстремистские ячейки для свержения власти. В Кремле отмечали, что Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае попытки переворота, напоминает телеканал «360».

