СМИ: В Польше готовят белорусских боевиков для свержения Лукашенко
Белорусские боевики проходят боевую подготовку в Польше, намереваясь участвовать в вооруженной попытке восстания против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет газета The Sunday Times.
По данным издания, несколько сотен белорусов участвуют в обучении в центрах в Познани. Подготовку организуют члены организации BYPOL, созданной из бывших сотрудников спецслужб Белоруссии, которые покинули республику после президентских выборов 2020 года.
Как отметил один из проходящих обучение с позывным «Дед», «государство никогда не обретало свою свободу без крови», пишет Ura.ru. В свою очередь, женщина-волонтер с позывным «Хищник» поделилась, что готовится «к бою за Беларусь».
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и Украина обучают боевиков незаконных вооруженных формирований, также в Белоруссии пытаются создать спящие экстремистские ячейки для свержения власти. В Кремле отмечали, что Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае попытки переворота, напоминает телеканал «360».
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