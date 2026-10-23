«Ничего нового в этом плане нет, на качественно написанный промт нейросеть отвечает адекватно. Плюс важно понимать, что ИИ только инструмент, который, как любой инструмент, «в разных руках» работает по-разному, и последнее слово все равно остается за человеком. Сейчас на наших глазах происходит очередной виток технической революции. Востребованы будут те специалисты, которые как раз умеют работать с нейросетями. Люди, которые не хотят переучиваться со своих аналоговых устройств на нейросетевые инструменты, окажутся в незавидном положении. В то время как молодежь активно осваивает ИИ, есть даже предметы, на которых их учат общаться с нейросетями. Другое дело, что нейросеть нужно использовать с умом», - отметила она.

При этом она подчеркнула, что уже сегодня многие жалуются на низкое качество работ нейросетей, поэтому будет найден баланс.

«К сожалению, обрадовавшись легкости и дешевизне продуктов, которые выдает нейросеть, очень многие забыли о качестве. Наблюдаю довольно часто ситуации, особенно в дизайнерской среде, когда заказчики не хотят нейросетевых решений, потому что потребителям не нравятся эти криво сгенерированные изображения. Я думаю, что, как всегда, сначала ситуация усугубляется. Но в итоге будет найден баланс использования продуктов нейросети. И, конечно, процесс должен идти параллельно с разработкой законов в этой сфере. Мне видится, что лет через пять-шесть должен сформироваться некий общественный договор мирного сосуществования и баланс будет достигнут», - заключила она.

Искусственный интеллект в кинематографе дает большие возможности, но применять его нужно локально и относиться к технологии с осторожностью, так как главенствовать и в искусстве, и в жизни целом должен человек. Об этом специальному корреспонденту НСН в кулуарах XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» рассказал народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, писатель, поэт и преподаватель Николай Бурляев.

