Потребуется пять лет: Как нейросети изменят кинопроизводство в России
Нина Ромодановская заявила НСН, что современным специалистам в любом случае сегодня необходимо обучаться работе с нейросетями.
Нейросети уже активно применяются для создания картинки и звука, но требуется найти баланс в применении новых технологий в кино, на что уйдет примерно пять лет, рассказала НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Масштабный кризис кинопроизводства в России: специалисты остаются без работы по полгода из-за сокращения съёмочных проектов и внедрения ИИ, пишет «База». Так, количество вакансий по запросу «видеооператор» снизилось с 1329 до 601 за три года, а для монтажёров — с 1395 до 650 за тот же период. В обоих случаях падение составило более 50%. При этом работники отрасли жалуются на растущее использование искусственного интеллекта: нейросети всё чаще применяют для выполнения задач графических дизайнеров, монтажёров и других специалистов постпродакшена. Ромодановская рассказала, что происходит в отрасли.
«Ничего нового в этом плане нет, на качественно написанный промт нейросеть отвечает адекватно. Плюс важно понимать, что ИИ только инструмент, который, как любой инструмент, «в разных руках» работает по-разному, и последнее слово все равно остается за человеком. Сейчас на наших глазах происходит очередной виток технической революции. Востребованы будут те специалисты, которые как раз умеют работать с нейросетями. Люди, которые не хотят переучиваться со своих аналоговых устройств на нейросетевые инструменты, окажутся в незавидном положении. В то время как молодежь активно осваивает ИИ, есть даже предметы, на которых их учат общаться с нейросетями. Другое дело, что нейросеть нужно использовать с умом», - отметила она.
При этом она подчеркнула, что уже сегодня многие жалуются на низкое качество работ нейросетей, поэтому будет найден баланс.
«К сожалению, обрадовавшись легкости и дешевизне продуктов, которые выдает нейросеть, очень многие забыли о качестве. Наблюдаю довольно часто ситуации, особенно в дизайнерской среде, когда заказчики не хотят нейросетевых решений, потому что потребителям не нравятся эти криво сгенерированные изображения. Я думаю, что, как всегда, сначала ситуация усугубляется. Но в итоге будет найден баланс использования продуктов нейросети. И, конечно, процесс должен идти параллельно с разработкой законов в этой сфере. Мне видится, что лет через пять-шесть должен сформироваться некий общественный договор мирного сосуществования и баланс будет достигнут», - заключила она.
Искусственный интеллект в кинематографе дает большие возможности, но применять его нужно локально и относиться к технологии с осторожностью, так как главенствовать и в искусстве, и в жизни целом должен человек. Об этом специальному корреспонденту НСН в кулуарах XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» рассказал народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, писатель, поэт и преподаватель Николай Бурляев.
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