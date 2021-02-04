Стрелков назвал условие наступления ВСУ в Донбассе

Украина начнет полномасштабные военные действия в Донбассе, когда в Киеве будет уверенность, что Россия не станет вмешиваться в конфликт. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«[Украина нападет на Донбасс] как только они будут уверены, что РФ не вмешается. Это первый вариант. Или если они будут уверены, что администрация США их поддержит», — сказал он.

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Стрелков полагает, что произойти это может когда угодно. Называть какие-то конкретные сроки он не стал, отметив лишь, что если это произойдет, то самопровозглашенные ДНР и ЛНР не смогут долго противостоять. По словам Стрелкова, военно-техническое оснащение республик оставляет желать лучшего.

В случае, если Киев захватит Донбасс, то начнутся провокации с стороны Украины на Крым.

«Дальше начнутся провокации по Крыму. Украина будет сосредотачивать свою войсковую группировку напротив перешейков, проводить вооруженные провокации намного более масштабно. Ну, а здесь, в РФ, начнется новый виток политического кризиса», — предположил экс-министр обороны ДНР.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Игорь СтрелковВойна В Донбассе
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