Стрелков назвал условие наступления ВСУ в Донбассе

Украина начнет полномасштабные военные действия в Донбассе, когда в Киеве будет уверенность, что Россия не станет вмешиваться в конфликт. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«[Украина нападет на Донбасс] как только они будут уверены, что РФ не вмешается. Это первый вариант. Или если они будут уверены, что администрация США их поддержит», — сказал он.