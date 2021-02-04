Прилепин призвал присоединить к России Донбасс, Приднестровье и Карабах
России следует присоединить Абхазию, Приднестровье, Южную Осетию, Нагорный Карабах и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, написал в своем телеграм-канале писатель и политик Захар Прилепин.
«Вместо того чтобы получать пакет мировых санкций за одного Навального, взяли бы в состав России ДНР и ЛНР (и Южную Осетию с Приднестровьем, Абхазию еще с Арцахом)», - написал он.
Тогда бы хоть Россия получила санкции за несколько миллионов новых граждан, а не просто так, отметил он.
В конце января главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в столице ДНР заявила о желании жителей Донбасса стать гражданами России, «частью своей огромной, великой, нашей родины». Во время выступления Симоньян даже прослезилась. «Россия, матушка, забери Донбасс домой», – сказала она.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН поддержал Симоньян. По его мнению, со временем Донбасс войдет в состав России.
«Где будет Донбасс? Однозначно, он будет с нами. Если обозначить сегодняшнюю ситуацию, что есть Русский мир и есть Украинский мир, то, конечно, Донбасс будет с Русским миром. Донбасс – это Россия, а не Украина. Я вам больше скажу. Пройдет еще какое-то время, и Украина тоже вернется в лоно Русского мира. Никуда она не денется», - сказал сенатор.
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что люди на Украине находятся на перепутье и устали от неопределённости.
В конце января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали межпартийный манифест об объединении. Таким образом, в России появилась новая партия, именуемая «Справедливая Россия – За правду». Церемония подписания состоялась в Государственном центральном музее современной истории России. Подписи под документом поставили Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин.
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