«Украина в опасности!» Кравчук поддержал Зеленского по делу об импичменте

Украинская партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» начала сбор подписей поддержку импичмента президента Владимира Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов.

Бывший президент Украины, глава делегации страны в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что в украинском парламенте не существует сил, которые могут объявить Зеленскому импичмент.

«Партии "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" плюс те, кто поддерживает их в парламенте, составляют подавляющее большинство. Зеленский проявил решительность. Большинство в парламенте поддержало Зеленского, когда тот вводил санкции против телеканалов. За импичмент могут выступить две политические силы, которые представляют в общей сложности 70-80 голосов. Я плохо представляю себе, зачем этот шум? Это все для того, чтобы создать видимость, что над Зеленским нависла угроза. Это смешно, это карикатура, это очередной фарс», - возмутился он.