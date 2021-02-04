«Украина в опасности!» Кравчук поддержал Зеленского по делу об импичменте
Бывший президент Украины заявил в эфире НСН, что решение нынешнего главы государства о блокировке оппозиционных телеканалов было правильным.
Украинская партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» начала сбор подписей поддержку импичмента президента Владимира Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов.
Бывший президент Украины, глава делегации страны в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что в украинском парламенте не существует сил, которые могут объявить Зеленскому импичмент.
«Партии "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" плюс те, кто поддерживает их в парламенте, составляют подавляющее большинство. Зеленский проявил решительность. Большинство в парламенте поддержало Зеленского, когда тот вводил санкции против телеканалов. За импичмент могут выступить две политические силы, которые представляют в общей сложности 70-80 голосов. Я плохо представляю себе, зачем этот шум? Это все для того, чтобы создать видимость, что над Зеленским нависла угроза. Это смешно, это карикатура, это очередной фарс», - возмутился он.
Кравчук добавил, что государство в случае угрозы национальной безопасности вправе действовать решительно.
«В Украине идет война на Донбассе, аннексирован Крым. Информационная борьба ведется ежесуточно. Это реальная угроза национальной безопасности. Когда такая угроза существует, государство принимает соответствующие меры защиты. В России Навального посадили в тюрьму, даже когда нет прямой угрозы с его стороны. Потому что государство посчитало, что он может вызвать какие-то политические толчки. Я это не одобряю, но государство так поступило. Государство должно действовать решительно. Я как первый президент Украины стоял, стою и буду стоять на этом. Мы должны оберегать Украину от тех, кто пытается ее расшатывать», - заключил он.
Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который ими владеет. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube. Министерство культуры Украины направило сервису запрос об их блокировке.
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