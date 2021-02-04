Украина готовит наступление. В ЛНР обратились к России за помощью
Подполковник запаса народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире НСН заявил, что украинская армия подготавливает новое наступление в Донбассе.
Украина начнет полномасштабное наступление на Донбасс, когда в Киеве будут уверены, что Россия не станет вмешиваться в конфликт. Как передает URA.RU, такое мнение высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, это может произойти когда угодно. Однако, если это случится, то самопровозглашенные республики не смогут долго противостоять, так как их техническое оснащение оставляет желать лучшего.
Подполковник запаса народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире НСН заявил, что в Донбассе есть признаки того, что украинская армия готовит наступательные действия.
«Участились обстрелы ДНР и ЛНР. К линии соприкосновения подтянуты техника и вооружения. Во всех воинских частях Украины проходят учения по тактике наступательных действий. Еще один фактор: Украина стоит на краю экономической пропасти, всячески душатся средства массовой информации, чтобы заглушить недовольство на Украине. Этому может способствовать и обострение конфликта в Донбассе», - отметил Марочко.
По его словам, если наступление начнется внезапно, то говорить о готовности ДНР и ЛНР «очень сложно».
«Нам было намного спокойнее, когда Российская Федерация зеркально отвечала на действия США, которые спонсируют украинскую армию. Они поставляют летальное оружие, которое используется против жителей Донбасса, а многие из них получили российское гражданство. Хотелось бы, чтобы в ответ на действия США началось взаимодействие между ДНР и ЛНР с вооруженными силами Российской Федерации. Начать хотя бы со средств бронезащиты, а не летального оружия. Это хорошая помощь нашим вооруженным силам. Средства связи, средства обнаружения - все это сильно укрепило бы боеспособность нашей армии», - перечислил собеседник НСН.
Ранее Андрей Марочко в эфире НСН заявил, что самопровозглашенные республики Донбасса готовы дать отпор Киеву в случае возобновления конфликта.
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