Украина готовит наступление. В ЛНР обратились к России за помощью

Украина начнет полномасштабное наступление на Донбасс, когда в Киеве будут уверены, что Россия не станет вмешиваться в конфликт. Как передает URA.RU, такое мнение высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, это может произойти когда угодно. Однако, если это случится, то самопровозглашенные республики не смогут долго противостоять, так как их техническое оснащение оставляет желать лучшего.

Подполковник запаса народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире НСН заявил, что в Донбассе есть признаки того, что украинская армия готовит наступательные действия.

«Участились обстрелы ДНР и ЛНР. К линии соприкосновения подтянуты техника и вооружения. Во всех воинских частях Украины проходят учения по тактике наступательных действий. Еще один фактор: Украина стоит на краю экономической пропасти, всячески душатся средства массовой информации, чтобы заглушить недовольство на Украине. Этому может способствовать и обострение конфликта в Донбассе», - отметил Марочко.