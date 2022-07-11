Побег, поджог и миллионы рупий: Протестующие на Шри-Ланке прогнали президента
На фоне массовых беспорядков президент Шри-Ланки покинул страну и ушел в отставку, однако протесты и кризис на острове до сих пор не закончились.
11 июля президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе о своем уходе в отставку. Ранее спикер парламента государства Махинда Япа Абейвардена рассказал, что это произойдет уже 13 июля.
До этого готовность к отставке подтвердил и премьер-министр страны, отметив, что может передать власть общепартийному правительству. 9 июля он созвал экстренное совещание партийных руководителей из-за проходящих в Коломбо протестов, сообщают «Известия». Тогда же лидер партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким сообщил, что временным президентом станет спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.
При этом позже 11 июля несколько депутатов парламента Шри-Ланки предложили премьер-министру Викрамасингхе занять пост президента страны. По данным Daily Mirror, уже после предполагаемой отставки Раджапаксы Викрамасингхе в случае его согласия сможет принять полномочия президента. Отмечается, что до проведения президентских выборов он будет сосредоточен на завершении сделки с МВФ и экономическом восстановлении стран.
Как сообщает газета, выборы нового президента и главы парламента в Шри-Ланке пройдут до марта 2023 года.
Свои посты покидают и министры труда, туризма, транспорта и инвестиций страны. Министр сельского хозяйства также заявил, что уйдет в отставку сразу после того, как государство получит поставку удобрений.
МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ
9 июля президент Шри-Ланки бежал из страны. По сообщениям некоторых местных СМИ, он собирался сделать это на самолете, но не успел, поэтому покинул остров морским транспортом. При этом другие СМИ уверяют, что он все-таки улетел с острова. Отмечается, что его побег связан с кризисом и начавшимися в результате этого массовыми беспорядками в стране. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
Отмечается, что Раджапакса покинул здание своей резиденции за несколько минут до прибытия толпы. Его эвакуировали, после чего протестующие захватили помещение.
Вечером 8 июля полиция ввела комендантский час в некоторых районах одного из крупнейших городов острова Коломбо и вокруг них после того, как тысячи студентов прошли маршем к резиденции президента. Для разгона толпы полиция использовала слезоточивый газ и водометы. 9 июля RT сообщил о более чем 30 раненых в результате протестов. Другие СМИ позже говорили о более, чем 100 пострадавших.
По данным информационного агентства «РИА Новости», митингующим удалось преодолеть баррикады перед резиденцией и перелезть через забор. После этого они проникли в здание резиденции. Толпы людей долгое время передвигались по ее территории: заходили в залы для совещания, библиотеку и даже купались в бассейне и пользовались тренажерным залом президента.
9 июля протестующие подожгли резиденцию премьера страны Викремесингхе. 10 июля митингующие нашли в резиденции президента 17,8 миллионов рупий (49,1 тысяч долларов), при том что в стране уже несколько месяцев наблюдается дефицит иностранной валюты, что, кстати, и стало одной из причин экономического кризиса. RT сообщает, что деньги лежали в шкафу. По данным местных СМИ, купюры были переданы в Центробанк страны.
ЛАНКИЙСКИЙ КРИЗИС
Несколько месяцев назад в Шри-Ланке начался самый серьезный после обретения независимости в 1948 году экономический кризис. На фоне дефицита доллара в стране наблюдается недостаток топлива, продовольствия и медикаментов, а цены на эту продукцию сильно подскочили.
Несколько лет у власти в стране находились члены семьи Раджапакса, однако после начала восстаний в 2022 году, свои посты покинули почти все ее представители, за исключением самого президента, что все равно не устроило население.
В марте 2022 года инфляция на острове достигла самого высокого показателя с ноября 2008 года, составив 18,7%. Тогда же отмечалось, что из-за плавающего курса ланкийской рупии и роста мировых цен на сырьевые товары через несколько месяцев она может дойти до 28%. Сейчас ожидается, что показатели могут достигнуть 70%. Также в апреле Министерство финансов Шри-Ланки объявило о том, что страна приостанавливает выплаты по всем внешним обязательствам, что фактически означает дефолт.
Сейчас в домах простых граждан часто отключают электричество, нет газа, людям приходится по несколько часов стоять в очередях на заправках, чтобы приобрести бензин для машин. В конце июня правительство вообще объявило об ограничении использования топлива в стране. Его разрешено было применять только в государственных целях и минимально для общественного транспорта. В результате чего возникли проблемы с его использованием. Например, значительно сократилось количество функционирующих автобусов, что затруднило логистику на острове.
Президент Раджапакса, еще будучи в стране, не раз просил российского лидера Владимира Путина помочь решить эту проблему и поставить нефть на остров. Отмечается, что он также собирался посетить ОАЭ, чтобы обсудить вопросы импорта топлива.
Премьер-министр Шри-Ланки также говорил, что экономика страны «полностью рухнула», и государство не может позволить себе импортировать топливо. По его словам, долг крупнейшей нефтегазовой компании государства Сeylon Petroleum Corporation составляет $700 миллионов, поэтому ни одна страна или организация мира не готовы предоставить топливо Шри-Ланке.
Позже Раджапакса попросил Путина открыть кредитную линию для импорта топлива. Однако в России такую идею не оценили. Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Шри-Ланка вряд ли сможет предложить РФ взамен что-то стоящее, а заплатить деньгами она и подавно не сможет.
«На Шри-Ланке основная проблема не в том, что из-за санкций им что-то не поставляют, а в том, что у них нет денег. Просто так благотворительностью заниматься России не надо. Думаю, РФ готова рассматривать какие-то бартерные схемы, если Шри-Ланка сможет нам что-то дать. Но вопрос в том, что она не говорит конкретные условия. Она говорит: пришлите мне топливо, а потом я вам что-нибудь дам. Ситуация на Шри-Ланке не улучшается. Есть большие сомнения в том, что она потом расплатится за кредит», - заметил он.
Однако перед своим уходом, после захвата протестующими резиденции, Раджапакса экстренно подписал приказ об ускоренном распределении газа на острове, сообщает новостной портал Newswire.
ЧТО БУДЕТ С РОССИЯНАМИ?
В МИД России происходящее в Шри-Ланке назвали «внутренним делом страны» и пожелали «скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса», сообщает RT. При этом в посольстве РФ в Коломбо заверили, что россиянам на острове ничего не угрожает, передает «РЕН ТВ».
В ведомстве подчеркнули, что не будут эвакуировать сограждан, а туристам находящимся в отелях заявили, что они могут спокойно завершить свой отпуск, но лучше не выходя из гостинец.
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