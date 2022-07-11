Побег, поджог и миллионы рупий: Протестующие на Шри-Ланке прогнали президента

При этом позже 11 июля несколько депутатов парламента Шри-Ланки предложили премьер-министру Викрамасингхе занять пост президента страны. По данным Daily Mirror, уже после предполагаемой отставки Раджапаксы Викрамасингхе в случае его согласия сможет принять полномочия президента. Отмечается, что до проведения президентских выборов он будет сосредоточен на завершении сделки с МВФ и экономическом восстановлении стран.

Как сообщает газета, выборы нового президента и главы парламента в Шри-Ланке пройдут до марта 2023 года.

Свои посты покидают и министры труда, туризма, транспорта и инвестиций страны. Министр сельского хозяйства также заявил, что уйдет в отставку сразу после того, как государство получит поставку удобрений.