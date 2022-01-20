«Дань уважения»: Политолог оценил пожизненное право Назарбаева выступать перед парламентом

Политолог Владимир Жарихин подчеркивает, что право Назарбаева пожизненно выступать перед парламентом Казахстана вызвано глубоким уважением к экс-президенту республики. 


Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что право бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пожизненно выступать перед парламентом не позволит ему оказывать влияние на политические события в стране.

Ранее стало известно, что за экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым устанавливается пожизненное право выступать перед парламентом страны. Он также сможет участвовать в обсуждении важных вопросов для республики и будет входить в состав Конституционного совета. При этом Жарихин считает, что такое решение не приблизит Назарбаева обратно к власти.

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«Возможность выступать на собраниях и возможность командовать силовыми структурами, будучи пожизненным председателем Совета национальной безопасности – разные вещи. Это не является какой-либо возможностью реально влиять на положение дел в стране. Это почетное право, которое дается из уважения к первому президенту страны. Не более того. Это не вызовет новую волну протестов в стране», - подчеркнул он.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был обречен на «падение».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоПарламентНазарбаевСНГКазахстан
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