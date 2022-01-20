«Дань уважения»: Политолог оценил пожизненное право Назарбаева выступать перед парламентом

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что право бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пожизненно выступать перед парламентом не позволит ему оказывать влияние на политические события в стране.

Ранее стало известно, что за экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым устанавливается пожизненное право выступать перед парламентом страны. Он также сможет участвовать в обсуждении важных вопросов для республики и будет входить в состав Конституционного совета. При этом Жарихин считает, что такое решение не приблизит Назарбаева обратно к власти.