В Шри-Ланке премьер-министр подтвердил готовность уйти в отставку

«Премьер-министр Ранил Викремесингхе заявил лидерам партий, что он готов уйти с поста премьер-министра и уступить место общепартийному правительству. Он говорит, что принимает это решение в связи с тем фактом, что на этой неделе должно возобновиться распределение топлива по всему острову, на этой неделе страну должен посетить директор Всемирной продовольственной программы, а вскоре должен быть завершен отчет МВФ о приемлемом уровне задолженности», - говорится в публикации.

Викремесингхе согласился с рекомендацией лидеров партий в целях обеспечения безопасности граждан, передает РИА Новости.

Ранее лидер партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким написал в Twitter, что спикер парламента Махинда Япа Абейвардена будет временным президентом страны.

