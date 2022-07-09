В Шри-Ланке премьер-министр подтвердил готовность уйти в отставку
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе подтвердил, что готов оставить свой пост и передать власть общепартийному правительству. Об этом пишет издание Newswire со ссылкой на офис премьера.
«Премьер-министр Ранил Викремесингхе заявил лидерам партий, что он готов уйти с поста премьер-министра и уступить место общепартийному правительству. Он говорит, что принимает это решение в связи с тем фактом, что на этой неделе должно возобновиться распределение топлива по всему острову, на этой неделе страну должен посетить директор Всемирной продовольственной программы, а вскоре должен быть завершен отчет МВФ о приемлемом уровне задолженности», - говорится в публикации.
Викремесингхе согласился с рекомендацией лидеров партий в целях обеспечения безопасности граждан, передает РИА Новости.
Ранее лидер партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким написал в Twitter, что спикер парламента Махинда Япа Абейвардена будет временным президентом страны.
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