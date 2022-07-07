«Борисы приходят и уходят»: В Совфеде назвали отставку Джонсона событием «ни о чем»
Будущий премьер-министр Великобритании, возможно, будет в другом костюме, но риторика в сторону России не изменится, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов.
Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ничего не изменит в отношениях страны с Россией, Соединенное Королевство будет и дальше пытаться сдерживать российское государство, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Андрей Климов отметил, что Джонсон добавлял к политике сдерживания России трагикомический дух.
«Уход Бориса Джонсона ничего не поменяет для России в глобальном смысле. Великобритания – это государство, которое в течение нескольких столетий, за редким исключением, в том числе в период Второй мировой войны, делало все возможное для того, чтобы сдерживать Россию. Нынешний период истории не исключение, и дело там не в Борисе Джонсоне. Он просто добавлял к этому всему трагикомического духа. Но, по большому счету, политический класс Великобритании в основной своей части настроен проамерикански. Они полагают, что являются духовными отцами англо-саксонской формации, своеобразной квазицивилизации. Они выступают за то, чтобы эта квазицивилизация правила миром. Поэтому Борисы приходят и уходят, а общая линия остается и нам надо к этому очень серьезно относится», - сказал Климов.
По его словам, политика Лондона в отношении Украины так же не поменяется. Сенатор подчеркнул, что с нынешним поколением британских политиков невозможно решать вопросы цивилизованным способом.
«Их будущий премьер, может, будет появляться в другом костюме, интонации будут другие, словарный запас иной, может поубавиться элементов комизма. Но эта политика будет продолжена. Это осознанная позиция большей части нынешнего правящего класса Великобритании. С этим поколением британских политиков, к сожалению, невозможно решать вопросы цивилизованно, на основании уважительного и равноправного отношения. Нам надо меньше думать, что произойдет тогда, когда какой-то политик уйдет в отставку, не изберется или заболеет. Нам надо делать так, что кто бы и где не правил, мы всегда были надежно защищены и имели все возможности для социально-экономического развития. То, что Джонсон ушел в отставку – это незначительное событие, это просто ни о чем», - резюмировал Климов.
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис. Так, за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
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