«Борисы приходят и уходят»: В Совфеде назвали отставку Джонсона событием «ни о чем»

Накануне Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Андрей Климов отметил, что Джонсон добавлял к политике сдерживания России трагикомический дух.

«Уход Бориса Джонсона ничего не поменяет для России в глобальном смысле. Великобритания – это государство, которое в течение нескольких столетий, за редким исключением, в том числе в период Второй мировой войны, делало все возможное для того, чтобы сдерживать Россию. Нынешний период истории не исключение, и дело там не в Борисе Джонсоне. Он просто добавлял к этому всему трагикомического духа. Но, по большому счету, политический класс Великобритании в основной своей части настроен проамерикански. Они полагают, что являются духовными отцами англо-саксонской формации, своеобразной квазицивилизации. Они выступают за то, чтобы эта квазицивилизация правила миром. Поэтому Борисы приходят и уходят, а общая линия остается и нам надо к этому очень серьезно относится», - сказал Климов.

По его словам, политика Лондона в отношении Украины так же не поменяется. Сенатор подчеркнул, что с нынешним поколением британских политиков невозможно решать вопросы цивилизованным способом.