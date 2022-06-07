Борис, который пересидел: Британцы неохотно простили Джонсону скандальные вечеринки
Премьер-министр Великобритании получил поддержку большинства депутатов-консерваторов в рамках вотума о недоверии и сохранил пост, оппозиция предрекает проблемы - народ «сыт по горло» ложью и выходками политика.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку большинства депутатов-консерваторов в рамках вотума о недоверии и сохранил посты лидера партии и премьера.
Ранее от партии поступили 54 письма с выражением недоверия премьеру. В связи с этим было назначено голосование, поскольку для отставки требуется получить 180 голосов - больше половины парламентской фракции.
Одной из причин проведения голосования против Джонсона было «дело о вечеринках» — скандал из-за участия британского премьера в неформальных вечеринках на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.
До этого Джонсон выступил с заявлением, в котором не только призвал сопартийцев отказаться от голосования, но и скромно обозначил все свои заслуги на посту – Brexit, эффективную борьбу с коронавирусом, снижение уровня безработицы, поддержку Украины.
«Когда я сегодня утром говорил с Владимиром Зеленским, я со всей ясностью заявил, что сильная позиция Соединенного Королевства сейчас нужнее, чем когда-либо ранее, так как на Украину оказывается все больше давления с тем, чтобы она согласилась на невыгодное ей мирное соглашение. Безусловно, я понимаю тревогу тех, кто инициировал это голосование. Однако осмелюсь заявить, что сейчас не время для вялой и совершенно необязательной внутриполитической драмы и долгих месяцев метаний всей страны из стороны в сторону», - приводит его слова РБК.
По итогам голосования Джонсон получил 59% голосов в поддержку – перевес составил 63 голоса. Британский премьер-министр поблагодарил консерваторов за вынесение ему вотума о доверии и назвал результат «убедительным и решающим» для страны, передает Reuters.
«Это означает, что мы, как правительство, можем двигаться дальше и сосредоточиться на том, что, по моему мнению, действительно важно для людей», — сказал он, уточнив, что не намерен проводить досрочные выборы после вынесения ему вотума доверия.
После благодарственной речи Джонсон пошутил, что его однопартийцам необходимо прямо сейчас отметить это на вечеринке.
Глава МИД страны Лиз Трасс позже заявила, что рада оказанной поддержке Джонсону, подчеркнув, что сама также поддерживает его на 100%.
При этом первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала результаты голосования худшими для Консервативной партии страны, отметив, что лишь 2 из 59 шотландских депутатов доверяют премьеру, что говорит о «дефиците демократии».
Со своей стороны, лидер оппозиционной Лейбористской партии Ким Стармер заявил, что страна устала верить обещаниям Джонсона, британцы «сыты по горло» из-за его лжи, а правящая партия проигнорировала мнение народа.
В декабре прошлого года The Guardian опубликовала фотографии Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих в саду на Даунинг-стрит в мае 2020 года. На столе перед политиком и компанией — вино и сыр. По данным издания, всего на мероприятии присутствовали 19 человек. В то время в стране действовали жесткие антиковидные ограничения.
Позднее The Mirror публикует фото с Джонсоном во время викторины, которая, по сведениям издания, прошла на Даунинг-стрит 15 декабря 2020 года. На фотографии премьер запечатлен сидящим за столом рядом с двумя коллегами: по правую руку — мужчина с праздничной мишурой на шее, по левую — женщина в колпаке Санта-Клауса.
Еще одно нарушение правил произошло в день рождения самого Джонсона. На Даунинг-стрит в этот день было шумно и весело, как и полагается во время праздника, несмотря на введенные самим Джонсоном во всем Королевстве антиковидные меры.
Эксперты отмечают – британцев раздражают не только вечеринки, а небывалая инфляция под 10% и падение уровня жизни, поэтому положение партии и без скандалов Джонсона остается шатким. По данным национальных опросов, его рейтинг продолжает падать.
Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева заявила, что даже после сохранения поста Джонсон не сможет чувствовать себя в безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 349 / сут.
Умерли
380 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 496 / сут.
- Пропавший в НАО замгендиректора VK погиб
- Токио не планирует выходить из нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»
- Топ-менеджер VK Владимир Габриелян пропал в НАО
- «Россия берет все, что ее интересует»: в Италии признали успехи Москвы в спецоперации
- СМИ сообщили о возможной отставке губернаторов пяти регионов
- СМИ: Китай тайно строит военную базу в Камбодже
- Власти Запорожья назвали Крым законной частью России
- Токио отменил приглашение Москвы на празднование 70-летия Морских сил самообороны
- Составлен список популярных маршрутов для путешествий на День России
- СМИ: Макрон напугал Украину фразой о России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru