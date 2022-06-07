Борис, который пересидел: Британцы неохотно простили Джонсону скандальные вечеринки

До этого Джонсон выступил с заявлением, в котором не только призвал сопартийцев отказаться от голосования, но и скромно обозначил все свои заслуги на посту – Brexit, эффективную борьбу с коронавирусом, снижение уровня безработицы, поддержку Украины.

«Когда я сегодня утром говорил с Владимиром Зеленским, я со всей ясностью заявил, что сильная позиция Соединенного Королевства сейчас нужнее, чем когда-либо ранее, так как на Украину оказывается все больше давления с тем, чтобы она согласилась на невыгодное ей мирное соглашение. Безусловно, я понимаю тревогу тех, кто инициировал это голосование. Однако осмелюсь заявить, что сейчас не время для вялой и совершенно необязательной внутриполитической драмы и долгих месяцев метаний всей страны из стороны в сторону», - приводит его слова РБК.