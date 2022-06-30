СМИ: Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с поставками нефти
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил о сотрудничестве в закупках нефти. Об этом пишет Daily Mirror, ссылаясь на близкий к администрации Раджапаксы источник.
По данным издания, в ближайшие дни главы двух государств проведут телефонные переговоры и «выработают договоренности с вероятной организацией официального визита в Москву».
Кроме того, отмечается, что Раджапакса планирует совершить визит в ОАЭ. Ланкийский президент намерен обсудить вопросы импорта топлива.
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