СМИ: Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с поставками нефти

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил о сотрудничестве в закупках нефти. Об этом пишет Daily Mirror, ссылаясь на близкий к администрации Раджапаксы источник.

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По данным издания, в ближайшие дни главы двух государств проведут телефонные переговоры и «выработают договоренности с вероятной организацией официального визита в Москву».

Кроме того, отмечается, что Раджапакса планирует совершить визит в ОАЭ. Ланкийский президент намерен обсудить вопросы импорта топлива.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Шри-ЛанкаНефтьВладимир Путин
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