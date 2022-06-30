СМИ: Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с поставками нефти

По данным издания, в ближайшие дни главы двух государств проведут телефонные переговоры и «выработают договоренности с вероятной организацией официального визита в Москву».

Кроме того, отмечается, что Раджапакса планирует совершить визит в ОАЭ. Ланкийский президент намерен обсудить вопросы импорта топлива.

