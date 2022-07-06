Сам не уйдет: Борису Джонсону отвели еще полгода премьерства

Специалист по Великобритании Елена Ананьева в эфире НСН заверила, что Борис Джонсон добровольно не уйдет с поста премьер-министра страны. 


Заменить Бориса Джонсона на должности премьер-министра Великобритании могли бы действующий министр обороны или бывший министр финансов, однако Джонсон еще минимум полгода или год будет возглавлять правительство. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Ранее стало известно, что министры здравоохранения и финансов Великобритании Саджид Джавид и Риши Сунак уволились из правительства из-за скандалов, связанных с премьер-министром страны Борисом Джонсоном. По данным СМИ, сейчас всплыл скандал с назначением экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах, а Джонсон, как выяснилось, на момент его назначения знал, что Пинчер не был оправдан. Отмечается, что позже в отставку ушел и заместитель генпрокурора. Ананьева считает, что сам Джонсон еще останется на своей должности.

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«Джонсон останется на своем посту, потому что пока никаких законных путей его сместить – нет. В общем-то сместить его может только парламентская фракция консерваторов. А раз он пережил вотум доверия, который прошел в июне, то следующий вотум может пройти только через год. Правда, скоро будут выборы в комитет заднескамеечников (рядовых депутатов - прим. НСН), который может организовать вотум доверия с тем, чтобы сократить срок "индульгенции" премьер-министра и проводить следующий вотум доверия не через год, а через шесть месяцев. Но насколько это удастся – неизвестно. Джонсон добровольно в отставку не уйдет. Сейчас политика Великобритании носит резко антироссийский характер. В общем-то она не сильно зависит от личности, находящейся у власти. Полагаю, что даже если премьер-министр Великобритании поменяется, политика в принципе останется такой же. Будут нюансы, но в целом она останется прежней», - отметила она.
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Специалист по Великобритании также предположила, кто заменит Джонсона после его отставки.

«Правила таковы, что, когда премьер-министр уходит в отставку, назначаются выборы нового лидера Консервативной партии. Две ведущие кандидатуры определяет парламентская фракция консерваторов. Их выставляют на суд рядовых членов партии. Претендентов всегда много, но надо различать их популярность в партии, которая и выбирает лидера, и популярность политического деятеля в общественном мнении. Это не совпадает. Сейчас, по опросам Консервативной партии, самым популярным политическим деятелем в объединении консерваторов является Бен Уоллес – министр обороны Великобритании. Но еще недавно ситуация была иной. А в общественном мнении, скорее всего, поднимутся шансы у бывшего министра финансов Риши Сунака», - заключила Ананьева.
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Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что действующий президент США уступает в своих речах бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, но единственная попытка Джо Байдена повысить свой рейтинг - это обвинить во всем происходящем Россию и Путина.

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ФОТО: flickr/Federation European Cyclists'
ТЕГИ:МинобороныМинистрыБорис ДжонсонПремьер-министрВеликобритания
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