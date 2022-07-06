Сам не уйдет: Борису Джонсону отвели еще полгода премьерства
Специалист по Великобритании Елена Ананьева в эфире НСН заверила, что Борис Джонсон добровольно не уйдет с поста премьер-министра страны.
Заменить Бориса Джонсона на должности премьер-министра Великобритании могли бы действующий министр обороны или бывший министр финансов, однако Джонсон еще минимум полгода или год будет возглавлять правительство. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Ранее стало известно, что министры здравоохранения и финансов Великобритании Саджид Джавид и Риши Сунак уволились из правительства из-за скандалов, связанных с премьер-министром страны Борисом Джонсоном. По данным СМИ, сейчас всплыл скандал с назначением экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах, а Джонсон, как выяснилось, на момент его назначения знал, что Пинчер не был оправдан. Отмечается, что позже в отставку ушел и заместитель генпрокурора. Ананьева считает, что сам Джонсон еще останется на своей должности.
«Джонсон останется на своем посту, потому что пока никаких законных путей его сместить – нет. В общем-то сместить его может только парламентская фракция консерваторов. А раз он пережил вотум доверия, который прошел в июне, то следующий вотум может пройти только через год. Правда, скоро будут выборы в комитет заднескамеечников (рядовых депутатов - прим. НСН), который может организовать вотум доверия с тем, чтобы сократить срок "индульгенции" премьер-министра и проводить следующий вотум доверия не через год, а через шесть месяцев. Но насколько это удастся – неизвестно. Джонсон добровольно в отставку не уйдет. Сейчас политика Великобритании носит резко антироссийский характер. В общем-то она не сильно зависит от личности, находящейся у власти. Полагаю, что даже если премьер-министр Великобритании поменяется, политика в принципе останется такой же. Будут нюансы, но в целом она останется прежней», - отметила она.
Специалист по Великобритании также предположила, кто заменит Джонсона после его отставки.
«Правила таковы, что, когда премьер-министр уходит в отставку, назначаются выборы нового лидера Консервативной партии. Две ведущие кандидатуры определяет парламентская фракция консерваторов. Их выставляют на суд рядовых членов партии. Претендентов всегда много, но надо различать их популярность в партии, которая и выбирает лидера, и популярность политического деятеля в общественном мнении. Это не совпадает. Сейчас, по опросам Консервативной партии, самым популярным политическим деятелем в объединении консерваторов является Бен Уоллес – министр обороны Великобритании. Но еще недавно ситуация была иной. А в общественном мнении, скорее всего, поднимутся шансы у бывшего министра финансов Риши Сунака», - заключила Ананьева.
«Ни к чему не приведут»: Политолог рассказала, как пройдут переговоры глав МИД России и Великобритании
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что действующий президент США уступает в своих речах бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, но единственная попытка Джо Байдена повысить свой рейтинг - это обвинить во всем происходящем Россию и Путина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 676 / сут.
Умерли
381 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 612 / сут.
- В МИД Китая опровергли информацию об отказе Си Цзиньпина приехать в РФ
- МВД: Задержаны помощник министра Умнов и начальник ГИБДД по Петербургу Семенов
- Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с Ириной Винер
- В ЛНР сообщили о ликвидации белорусского националиста Марчука под Лисичанском
- Лавров назвал ложью заявления Киева про удары России по своим городам
- ОНК: Помощник главы МВД Умнов находится в ИВС на Петровке
- Боррель заявил, что Европа не собирается воевать с Россией
- Володин обвинил США в появлении коронавируса
- Глава РАН заявил о чувствующих несправедливость из-за зарплат ученых
- Захарова сравнила ответ Госдепа о Лаврове с песней Бритни Спирс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru