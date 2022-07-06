Сам не уйдет: Борису Джонсону отвели еще полгода премьерства

Заменить Бориса Джонсона на должности премьер-министра Великобритании могли бы действующий министр обороны или бывший министр финансов, однако Джонсон еще минимум полгода или год будет возглавлять правительство. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Ранее стало известно, что министры здравоохранения и финансов Великобритании Саджид Джавид и Риши Сунак уволились из правительства из-за скандалов, связанных с премьер-министром страны Борисом Джонсоном. По данным СМИ, сейчас всплыл скандал с назначением экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах, а Джонсон, как выяснилось, на момент его назначения знал, что Пинчер не был оправдан. Отмечается, что позже в отставку ушел и заместитель генпрокурора. Ананьева считает, что сам Джонсон еще останется на своей должности.