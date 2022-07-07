Клубок змей и дело о домогательствах: Британские министры массово отреклись от Джонсона

Однако не все чиновники ушли «своими ногами». Так, ранее телеканал Sky News сообщил, что Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, который призывал его уйти в отставку.

«Нельзя иметь [в команде] змею, которая не поддерживает ни в одном из серьезных споров, а затем радостно сообщает прессе, что лидер должен уйти», - цитирует Джонсона Sky News.

В то же время к отставке Джонсона уже призывают не только политические, но и общественные деятели. Так, ранее автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг призвала премьер-министра Великобритании уйти с поста.

«Когда лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть себе могилу», - написала она в своих социальных сетях и добавила хэштег «Джонсон должен уйти».

Однако сам британский премьер-министр уверяет, что не покинет свой пост. В ответ на предложения министров об уходе, он заявил, что вместо этого им следует поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» летом 2022 года. По словам Джонсона, он действует на благо страны, а не в собственных интересах.