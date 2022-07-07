Клубок змей и дело о домогательствах: Британские министры массово отреклись от Джонсона
Команда премьер-министра простила ему ковидные вечеринки, но скандал с кадровыми назначениями не пережила. Впрочем, Джонсон пока еще надеется «пережить» всех, оставаясь на посту.
Десятки чиновников в Великобритании покинули свои посты из-за скандалов вокруг премьер-министра страны Бориса Джонсона. По данным СМИ, от своих должностей уже отказались более 30 глав различных ведомств, однако The Guardian сообщает о более чем 40 увольнениях за последние два дня.
Один из главных скандалов, в котором был замешан премьер Великобритании, произошел еще весной 2021 года в самый разгар пандемии и жесткого локдауна в стране. В это время Джонсон проводил в своей резиденции на Даунинг-стрит вечеринки для чиновников, хотя обычные британцы тогда даже не могли выйти из дома, чтобы проститься со своими родными, умирающими от COVID-19. Этот случай довел главу кабмина до вотума доверия, результаты которого, однако, оставили Джонсона в должности.
Теперь ситуация намного сложнее: похоже, новый скандал переполнил чашу терпения министров. Он связан с заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. Пинчер устроил пьяный дебош в элитном клубе в Лондоне, домогаясь при этом двух мужчин. А позже выяснилось, что Джонсон назначал Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, он уже зная об обвинениях, расследовании и о том, что Пинчера не оправдали. После этого Джонсону пришлось извиниться, а Пинчеру уйти в отставку. Этот факт очень возмутил многих членов правительства, что и спровоцировало волну их увольнений в Великобритании.
Первыми от Джонсона отреклись министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид и глава Минфина Риши Сунак. За ними в отставку ушли министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр городского хозяйства и экономический секретарь министерства финансов Джон Глен, младший министр по делам тюрем Виктория Аткинс, министр по делам школ Робин Уолкер, замминистра окружающей среды Джо Черчилль, младший министр жилищного строительства Стюарт Эндрю, глава МВД Рейчел Маклин, министр развития экспорта Майк Фреер, министр по вопросам занятости Мимс Дэвис, министр здравоохранения Эдвард Аргар, министр по делам Уэльса Саймон Харт.
Однако не все чиновники ушли «своими ногами». Так, ранее телеканал Sky News сообщил, что Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, который призывал его уйти в отставку.
«Нельзя иметь [в команде] змею, которая не поддерживает ни в одном из серьезных споров, а затем радостно сообщает прессе, что лидер должен уйти», - цитирует Джонсона Sky News.
В то же время к отставке Джонсона уже призывают не только политические, но и общественные деятели. Так, ранее автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг призвала премьер-министра Великобритании уйти с поста.
«Когда лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть себе могилу», - написала она в своих социальных сетях и добавила хэштег «Джонсон должен уйти».
Однако сам британский премьер-министр уверяет, что не покинет свой пост. В ответ на предложения министров об уходе, он заявил, что вместо этого им следует поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» летом 2022 года. По словам Джонсона, он действует на благо страны, а не в собственных интересах.
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Мнения о том, что Борис Джонсон не уйдет со своего поста самостоятельно, придерживается и глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» она предположила, что заменить Джонсона на должности могли бы действующий министр обороны Великобритании Бен Уоллес или бывший министр финансов Риши Сунака, однако Джонсон еще минимум полгода или год будет возглавлять правительство.
«Джонсон останется на своем посту, потому что пока никаких законных путей его сместить – нет. Раз он пережил вотум доверия, который прошел в июне, то следующий вотум может пройти только через год. Правда, скоро будут выборы в комитет заднескамеечников, который может организовать вотум доверия с тем, чтобы сократить срок "индульгенции" премьер-министра и проводить следующий вотум доверия не через год, а через шесть месяцев. Но насколько это удастся – неизвестно», - объяснила она.
В то же время Борис Джонсон активно выступает в поддержку Украины, где его даже ласково называют Джонсонюком, и старается проводить все более агрессивную политику в отношении России. При этом Ананьева считает, что смена премьер-министра Великобритании не изменит эту ситуацию.
«Сейчас политика Великобритании носит резко антироссийский характер. В общем-то она не сильно зависит от личности, находящейся у власти. Полагаю, что даже если премьер-министр Великобритании поменяется, политика в принципе останется такой же», - заметила она.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв Джоан Роулинг к отставке Джонсона, заметив, что британская писательница знает толк в травле.
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