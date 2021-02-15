«Чтобы не получить по шапке». О COVID-19 «забыли» предупредить вовремя
Согласно выводам экспертов ВОЗ, коронавирус нового типа распространялся в Китае ещё до декабря 2019 года. Однако и к работе самих этих экспертов есть масса вопросов.
В декабре 2019 года, когда в китайском города Ухань официально зафиксирована вспышка COVID-19, им уже болели более тысячи человек, сообщает CNN со ссылкой на главу международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения Питера Бена Эмбарека. Как подчеркнул эксперт, во время командировки в Китай экспертам ВОЗ предоставили данные по 174 случаям заражения, у которых болезнь протекала в тяжелой форме и потребовала госпитализации. Так как из всех заболевших в среднем только 15% переносят COVID-19 в тяжелой форме, общее число заразившихся должно быть больше тысячи, уверены в ВОЗ.
Впрочем, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что нет никаких научных исследований, доказывающих версию о более раннем источнике заражения.
Источником коронавируса стали летучие мыши на юге Китая и в Юго-Восточной Азии, полагает член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак. Он считает, что именно на этот путь передачи «следует обратить наибольшее внимание». По версии ученого, летучие мыши заразили других животных и людей. Впоследствии вирус оказался на рынке в Ухане и получил дальнейшее распространение.
На эту версию работает и заявление эксперта группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от РФ, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова. Он считает, что утечка коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, который ранее обвиняли в этом, маловероятна, так как «лаборатория устроена выше всяких похвал». К такому выводу эксперты ВОЗ пришли после осмотра изолированной лаборатории BSL-4, которую связывали с возможной утечкой или искусственным происхождением COVID-19.
С естественным происхождением коронавируса из животной среды согласны и российские специалисты.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус появился естественным путем от животных к человеку из-за антисанитарии.
При этом поездку экспертов ВОЗ в Ухань Онищенко назвал бессмысленной, потому что никто не анализировал коллекции научных институтов, работы специалистов. «Это всё было бы сделано, если бы был механизм контроля, но его нет. На рынке нашли какие-то старые фекалии, но ведь это детский лепет на лужайке», - сказал бывший главный санитарный врач РФ.
С Онищенко солидарен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. В эфире НСН он рассказал, что коронавирус возник естественным путем, а визит экспертов ВОЗ в Китай назвал лишенным смысла, так как за более чем год с начала пандемии новую лабораторию можно было смонтировать с нуля. Он также объяснил, почему Китай скрывал возникновение очага эпидемии, пока это было возможно.
«Чтобы сформировать пристойную позицию. Как у нас пытались скрыть аварию на Чернобыльской АЭС. Там такие же начальники на местах. Они не хотят получить по шапке, поэтому сколько можно скрывают», - сказал ученый.
Впрочем, с этим последним утверждением не согласен Викулов. По его мнению, версия, что Китай якобы намеренно не афишировал информацию о новой инфекции, несостоятельна. Напротив, Китай предупредил общественность сразу, как только смог и сделал все необходимое для предотвращения ее распространения.
Впрочем, есть и весьма экстравагантные версии происхождения коронавируса. Так, в феврале 2020 года бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, выступая в пресс-центре НСН, связал появление нового типа коронавируса в Китае с происками «мирового правительства».
Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Ухане в декабре 2019 года. С тех пор в СМИ неоднократно появлялись версии об утечке инфекции из лаборатории Уханьского института вирусологии. В январе прошлого года институт выступил с открытым письмом, назвав подобные сведения ложными слухами.
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