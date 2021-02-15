«Чтобы не получить по шапке». О COVID-19 «забыли» предупредить вовремя

В декабре 2019 года, когда в китайском города Ухань официально зафиксирована вспышка COVID-19, им уже болели более тысячи человек, сообщает CNN со ссылкой на главу международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения Питера Бена Эмбарека. Как подчеркнул эксперт, во время командировки в Китай экспертам ВОЗ предоставили данные по 174 случаям заражения, у которых болезнь протекала в тяжелой форме и потребовала госпитализации. Так как из всех заболевших в среднем только 15% переносят COVID-19 в тяжелой форме, общее число заразившихся должно быть больше тысячи, уверены в ВОЗ.

Впрочем, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что нет никаких научных исследований, доказывающих версию о более раннем источнике заражения.

Источником коронавируса стали летучие мыши на юге Китая и в Юго-Восточной Азии, полагает член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак. Он считает, что именно на этот путь передачи «следует обратить наибольшее внимание». По версии ученого, летучие мыши заразили других животных и людей. Впоследствии вирус оказался на рынке в Ухане и получил дальнейшее распространение.

На эту версию работает и заявление эксперта группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от РФ, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова. Он считает, что утечка коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, который ранее обвиняли в этом, маловероятна, так как «лаборатория устроена выше всяких похвал». К такому выводу эксперты ВОЗ пришли после осмотра изолированной лаборатории BSL-4, которую связывали с возможной утечкой или искусственным происхождением COVID-19.