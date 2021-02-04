Эксперт ВОЗ оценил возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

Эксперты организации, находящиеся в Ухане и выясняющие происхождение коронавируса, в среду посетили местный институт вирусологии. Специалисты осмотрели изолированную лабораторию BSL-4, которую связывали с возможной утечкой или искусственным происхождением COVID-19.

Как отметил российский эксперт, «лаборатория устроена выше всяких похвал», и для миссии ВОЗ было важно посетить институт вирусологии и пообщаться с местными специалистами.

«Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — добавил Дедков.

По мнению учёного, утечка гипотетически возможна, однако нет никаких предпосылок и подтверждающих это фактов, отмечает телеканал «360».

Дедков добавил, что институт в Ухане — хорошая организация с высококвалифицированным персоналом, которая в течение многих лет занимается изучением вирусов и сделала много интересных выводов.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Ухане в декабре 2019 года. С тех пор в СМИ неоднократно появлялись версии об утечке инфекции из лаборатории Уханьского института вирусологии. В январе прошлого года институт выступил с открытым письмом, назвав подобные сведения ложными слухами.

