Эксперт ВОЗ оценил возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
Утечка коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, который ранее обвиняли в этом, маловероятна. Об этом рассказал эксперт группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от РФ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков в беседе с РИА Новости.
Эксперты организации, находящиеся в Ухане и выясняющие происхождение коронавируса, в среду посетили местный институт вирусологии. Специалисты осмотрели изолированную лабораторию BSL-4, которую связывали с возможной утечкой или искусственным происхождением COVID-19.
Как отметил российский эксперт, «лаборатория устроена выше всяких похвал», и для миссии ВОЗ было важно посетить институт вирусологии и пообщаться с местными специалистами.
«Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — добавил Дедков.
По мнению учёного, утечка гипотетически возможна, однако нет никаких предпосылок и подтверждающих это фактов, отмечает телеканал «360».
Дедков добавил, что институт в Ухане — хорошая организация с высококвалифицированным персоналом, которая в течение многих лет занимается изучением вирусов и сделала много интересных выводов.
Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Ухане в декабре 2019 года. С тех пор в СМИ неоднократно появлялись версии об утечке инфекции из лаборатории Уханьского института вирусологии. В январе прошлого года институт выступил с открытым письмом, назвав подобные сведения ложными слухами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru