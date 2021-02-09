«Нашли старые фекалии». Онищенко о заключении ВОЗ по COVID-19

Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН оценил заключение группы экспертов ВОЗ о происхождении коронавируса.

Попадание коронавируса на рынок в Ухане от летучих мышей и из-за утечки из лаборатории маловероятно, заявил глава экспертной группы Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек. Наиболее вероятной эксперты считают передачу вируса через промежуточный носитель, ее и будут изучать в дальнейшем.

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус появился естественным путем.

«Произошло преодоление межвидового барьера. В том числе от антисанитарии, от накапливающегося мутационного потенциала, от контакта с млекопитающими, от неосторожности, которую человек проявляет. Носителем вируса могли быть перепончатокрылые или змеи, енотовидные собаки. Группа экспертов ВОЗ выясняла, коронавирус передался естественным путем или искусственным. Вот что важно было доказать. А от какого животного конкретно конкретно – значения не имеет», - отметил он.

Онищенко также назвал поездку экспертов ВОЗ в Ухань бессмысленной.

«Я удивлен беспомощностью этой группы экспертов ВОЗ, которая тратила наши деньги впустую. Это просто экскурсионная поездка, под которой не было основы. Хождение по рынкам и больницам – это сельский водевиль. Никто не анализировал коллекции научных институтов, работы специалистов. Это всё было бы сделано, если бы был механизм контроля, но его нет. На рынке нашли какие-то старые фекалии, но ведь это детский лепет на лужайке. У этих людей не могло быть никакого результата по определению», - заключил он.

Ранее профессор Алексей Аграновский в эфире НСН заявил, что COVID-19 имеет естественное происхождение, связанное с пищевыми привычками населения Китая.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусГеннадий Онищенко
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